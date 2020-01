Influenseren kjemper mot skogbrannene i Australia med sin nakne kropp - nå er hun utestengt.

Kaylen Ward - som omtaler seg selv på sosiale medier som «Den nakne filantrop» - hevdet mandag at hun hadde sørget for nesten syv millioner kroner til gode formål på bare to dager ved å tilby nakenbilder i bytte mot donasjonsbevis.

Den 20 år gamle modellen fra Los Angeles la natt til lørdag norsk tid ut en melding på Twitter der hun lover at alle som kan dokumentere at de har donert minst 10 dollar til en av organisasjonene som deltar i kampen mot flammene i Australia vil motta intime bilder.

Over 70.000 delinger

Mandag ettermiddag er det over 70.000 som har retvitret meldingen og over dobbelt så mange som har likt den. Pågangen er så stor at Ward har sett seg nødt til å hyre fire personer for å holde styr på innboksen hennes. Ifølge Buzzfeed News jobber disse døgnet rundt med å verifisere donasjoner, og ikke minst besvare meldingene med det lovede bildet.

Søndag ettermiddag hadde hun fått så mange personlige meldinger at hun og medhjelperne hennes ikke lengre hadde kapasitet til å svare på alle:

– Dessverre kan jeg på dette tidspunktet umulig svare på flere personlige meldinger, så hvis du ikke fikk bildet ditt, er jeg veldig lei meg.

Utestengt fra Instagram

Ifølge New York Post har Ward bare kjørt kampanjen på Twitter, og ikke videreformidlet noen nakenbilder til hennes 50.000 følgere på Instagram, men da den populære bildedelingstjenesten fikk nyss i hva Ward holdt på med stengte de kontoen hennes for «brudd på retningslinjene».

I et skjermbilde lagt ut av Ward er beskjeden fra Instagram at modellen hadde lagt ut «seksuelt suggerende innhold». Selv nekter hun for å ha brutt noen regler. Hun har forsøkt å kontakte Instagram, men foreløpig uten hell.

Mandag formiddag er hennes opprinnelige konto fremdeles ikke tilgjengelig.

Var bekymret

Modellen solgte allerede nakenbilder på nettet før hun fikk høre om skogbrannene i Australia. På grunn av at hennes egen familie måtte flykte fra skogbrannene i California i 2018 gikk nyhetene fra den sørlige halvkule ekstra sterkt inn på henne:

– Jeg så alle innleggene på Twitter om de australske brannene, og jeg var virkelig bekymret for at det ikke var nok mediedekning av det eller folk som donerte, forteller hun til Buzzfeed.

Hun forventet å samle inn kanskje 10.000 kroner, men det var før Twitter-meldingen tok av.

Får kritikk

Tilbakemeldingene har ikke bare vært positive. Mandag morgen skriver Ward at flere har lekket bildene videre, og forteller om hvordan enkelte har trakassert henne og anklaget henne for å være både en bedrager og rasist.

I tillegg til at hun ikke har hatt tid til å svare på alle meldingene har hun tidligere også lagt ut et bilde der hun hadde på seg et kostyme som hun ifølge henne selv skal innsett at var «smakløst» overfor urbefolkningen i Alaska. Bildet er nå slettet, og hun har beklaget at hun la det ut, men kritikken har ikke stoppet:

– Jeg er en 20 år gammel jente. Jeg er bare en person. Tenk på hvordan dritet du gjør påvirker meg. Deretter tenk på hvordan millioner av mennesker gjør ting med meg samtidig. La meg VÆRE.

Til tross for at hun har møtt motstand har hun likevel vært ved godt mot i løpet av kampanjen:

– Instagrammen min ble deaktivert, familien min fornekter meg, og fyren jeg liker vil ikke prate med meg på grunn av den tweeten. Men 'fuck it', redd koalabjørnene.

Australske reservestyrker tatt i bruk

Myndighetene i Australia mobiliserer store mannskaper i kampen mot flammene. Det er den største utplasseringen av forsvarets reservestyrker i landets historie.

Reservestyrkene er satt inn i tre australske stater som er rammet av brannene.

Årets brannsesong i Australia startet i november, tidligere enn normalt, grunnet langvarig tørke og høye temperaturer. Brannsesongen varer vanligvis ut mars måned.

Siden i september har brannene totalt ødelagt et område på størrelse med Troms og Finnmark. Minst 25 mennesker har mistet livet, og over 2.000 hjem er blitt ødelagt. I New South Wales ble tre personer siktet denne helgen for brannstiftelse. Totalt har 180 mennesker blitt siktet i brannrelaterte tilfeller siden november.

Massive evakueringstiltak

Tusenvis av mennesker må evakueres, mange av dem langs kysten mellom Sydney og Melbourne – sørøst i Australia. Militære skipsfartsøy og helikoptre er satt inn i evakueringsarbeidet, i det som er den største maritime evakueringen i Australia siden andre verdenskrig.

Redd Barna har satt opp barnevennlige områder på evakueringssentre flere steder rundt om i landet, et tiltak som skal hjelpe barn som har blitt traumatisert av brannkrisen.

– Dette er upløyd mark. Vi kan ikke late som om dette er noe vi har opplevd før, for det har vi ikke, konstaterer delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

Frykter for dyrearter

Brannene har gjort massive ødeleggelser i fauna og flora, og over 800 millioner dyr er rammet. Om lag 500 millioner dyr, flere av dem utrydningstruede arter, har mistet livet i brannene, ifølge et anslag fra organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utrydningstruede dyrearter.

Forskere er bekymret, men mener det er for tidlig å vurdere i hvilken grad brannene vil påvirke de ulike dyreartene i Australia.

– Allerede utrydningstruede dyrearter vil nå ha blitt ført nærmere en utryddelse. I tillegg vil allerede vanlige og utbredte arter nå regnes som utsatte, sier professor Euan Ritchie i artsmangfold ved Deakin University i delstaten Victoria.