Modellen angrer på sitt første ekteskap

Skuespiller Natalia Dyer (25), kjent fra Netflix-suksessen «Stranger Things», er for tiden aktuell med filmen «Yes, God, Yes», som følger en tenåringsjentes seksuelle oppvåkning.

I den anledning har 25-åringen stilt opp i et intervju med The Independent, der hun blant annet uttrykker bekymring for hvordan unge skuespillere i bransjen blir seksualisert.

KRITISK: Natalia Dyer mener det er et kulturelt problem hvordan unge skuespillere blir omtalt. Foto: Jordan Strauss (AP via NTB Scanpix)

Blant annet ble Dyers «Stranger Things»-kollega Millie Bobby Brown (16) beskrevet som årsaken til at tv er «mer sexy enn noen gang» av W Magazine da hun var 13 år gammel, mens Finn Wolfhard (17) ifølge The Independent tidligere har uttalt at han fikk svært upassende meldinger fra voksne «Stranger Things»-fans da han var 14 år gammel.

UNGE: Både Finn Wolfhard og Millie Bobby Brown fra «Stranger Things» har opplevd å bli behandlet som om de er eldre enn de er. Foto: NTB Scanpix

– Føler jeg må beskytte dem

Dyer mener omtalen av unge skuespillere ofte går for langt i pressen og i ulike kommentarfelt.

– Jeg føler de blir overseksualisert, sier Dyer og legger til:

– Jeg føler jeg må beskytte de yngre skuespillerne selv om de ikke er barn lenger, de er tenåringer. De er alle flotte mennesker som vokser opp under spesielle omstendigheter.

BEKYMRET: Natalia Dyer føler hun må beskytte sine unge skuespillerkollegaer. Her med gjengen fra «Stranger Things». Foto: NTB Scanpix

Dyer mener det er viktig å ta hensyn til alderen på de som omtales, og synes unge skuespillere bør få verne om privatlivet sitt og kun omtales hvis det handler om en jobb de er aktuelle med eller hvis de selv velger å snakke om noe.

– Det å seksualisere unge skuespillere er et kulturelt problem. La mennesker være de menneskene de er, sier hun.

Sannheten om ekteskapet

Sett fra utsiden later mye til at Chris Hemsworth (37) og kona, Elsa Pataky (44), har et relativt problemløst ekteskap.

Etter ti års ekteskap regnes duoen regnes ofte som et av Hollywoods mest stabile par. Sammen har de datteren India (8) og de seks år gamle tvillingbrødrene Sasha og Tristan.

INGEN DANS PÅ ROSER: Elsa Pataky slår tilbake mot påstandene om at ekteskapet til «Thor»-stjernen er perfekt. Foto: NTB Scanpix

I et intervju med australske Body and Soul røper imidlertid Pataky at også hun og ektemannen har sine nedturer.

– Det er morsomt at folk ser på oss som et perfekt par. Ikke søren. Det har vært opp- og nedturer, hevder trebarnsmoren.

– Vi jobber fortsatt med forholdet vårt. Jeg tror et forhold er konstant arbeid. Det er ikke lett, legger hun til.

Angrer på sitt første ekteskap



Livet smiler for den irske modellen Vogue Williams (34), som i 2018 både giftet seg og fikk sitt første barn.

I juli ble Williams og ektemannen, Spencer Matthews (32), foreldre igjen da datteren Gigi kom til verden.

Med andre ord ser det ut til å bare være fryd og gammen for familien på fire om dagen. Men før Williams møtte sin nåværende ektemann var imidlertid situasjonen annerledes.

Fra 2012 til 2018 var nemlig modellen gift med artisten Brian McFadden (49), en tid etter alt å dømme vil glemme.

I podkasten «Spencer og Vogue» sier hun nemlig at hennes første ekteskap gjør henne kvalm, ifølge Mirror.

ANGRER: Vogue Williams legger ikke skjul på at hun gjerne skulle vært foruten ekteskapet med Brian McFadden. Eksparet var gift i fem år. Foto: NTB Scanpix

– Jeg får litt lyst til å spy, sier hun.

Kommentaren kommer som følge av at ekteparet diskuterer datinglivet sitt, og Matthews erkjenner at heller ikke han synes det er så gøy at kona har vært gift med noen andre før.

– Da vi trengte bryllupsattestene dine for å få et lån, så jeg på det og tenkte: «Hva faen er den dritten her». Og jeg må se den hver gang jeg åpner safen vår, som er hver dag, sier han.

– Noen ganger glemmer jeg at det har skjedd. La oss kaste den bryllupsattesten, legger Williams til.