Modellen kjeder seg hjemme, da skjer dette

Modellen Ireland Basinger Baldwin (24) er som navnet tilsier, kjent som datteren til Alec Baldwin og Kim Basinger.

Ellers er 24-åringen fra Los Angeles modell av yrke, men i disse dager er hun blant dem som holder seg i hjemmeisolasjon.

I selskap av hundene Pippa, London og Kurt, bruker hun Instagram flittig til å fortelle hva hun finner på i løpet av innetiden, og hittil har det vært at hun klipper håret sitt selv, drikker te for å holde seg rolig og legger ut bilder av ulike måter hun har sminket seg.

Nå har hun også valgt å legge ut en rekke bilder i bikini, til fansens store glede. Lovordene hagler fra følgerne om hvor flott modellen ser ut, men så skjer det noe uventet.

Faren Alec Baldwin er også veldig aktiv på Instagram, og han har ved en rekke anledninger kommentert bildene av datteren på typisk pappa-vis. Også denne gangen bryter faren inn i kommentarfeltet:

– Det er viruset... Det har gått til hodet på deg, skriver pappa Baldwin.

Ble far for femte gang

Den irske boyband-stjernen Ronan Keating er blitt far for femte gang midt i koronakrisen, og kona Storm melder om en vakker og rolig fødsel på sin Instagram.

– Hei, verden! Deler noen gode nyheter i denne tiden, ved å fortelle om den trygge fødselen av vår lille jente, Coco Knox Keating, skriver Ronan Keating på sin Instagram.

Fra før har paret sønnen Cooper (2) sammen, mens Keating har tre barn fra ekteskapet med Yvonne Connolly; Jack (20), Missy (18) og Ali (14).

Rørende gjensyn

Robbie Williams har tilbragt tre uker i karantene etter en tur til Australia.

Det har blant annet har ført til at internett fra tid til annen har fått live-opptredener fra superstjernen i karantene.

Mens dette har pågått har kona Ayda og hans fire barn ventet på Robbie hjemme i Los Angeles og sett frem til at karantenetiden skulle være forbi. Da det var klart for gjenforening i helgen ble det et rørende øyeblikk.

Ayda filmet det hele og la ut på Instagram, hvor man får se barna Theodora og Charlton løpe mot faren.

– Etter tre uker...GJENFORENT! Så lykkelige for å ha pappa hjemme etter å ha hatt separate karantener, skriver Ayda til den søte videoen.

Deler selfie etter gravidnyheten

Katy Perry avslørte tidligere i år at hun venter barn med kjæresten Orlando Bloom.

Det skjedde først i musikkvideoen «Never Worn White» hvor man avslutningsvis fikk se popstjernen med en gravidmage, og senere måtte Perry bekrefte nyheten i en livesending på sin Instagram.

I forbindelse med at hun er dommer i «American Idol» deler «I Kissed a Girl»-sangeren nå to bilder av seg selv på Instagram - ett bilde fra innspillingen av sangprogrammet på Hawaii tidligere i 2020, og på bilde nummer to får vi se en helt annen side, nemlig av gravide Katy som hilser fansen fra hjemmeisolasjon.