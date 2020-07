«Modern Family» - stjerna Jesse Tyler Ferguson (44) har blitt far for første gang

- De nye foreldrene er overlykkelige.

Det var i januar at Ferguson delte at han og ektemannen Justin Mikita (34) ventet sitt første barn sammen, da han gjestet talkshowet til James Corden.

- Dette er noe jeg ikke en gang har nevnt til noen andre, om vi bare kan holde dette mellom oss, men jeg venter faktisk et barn i juli sammen med mannen min, fortale Ferguson.

Nybakte foreldre

Nå har altså paret fått sitt første barn, det bekrefter Fergusons representant til People.

- Jesse og Justin ønsket deres lille hjerteknuser Beckett Mercer Ferguson-Mikita 7. juli 2020, sier representanten til magasinet og fortsetter:

- De nye foreldrene er overlykkelige, og gleder seg til denne nye reisen som en familie på tre.

«Det er et menneske»



Da det ble kjent at paret ventet sitt første barn valgte Ferguson å holde kjønnet skjult, men uttalte spøkefullt at «det er et menneske».

Ferguson er for mange kjent fra humorserien «Modern Family», der han spilte karakteren Mitchell Pritchett.

Paret, som har vært sammen i en årrekke, giftet seg i 2013, etter å ha blitt forlovet ett år tidligere.