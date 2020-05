«Modern Family»-skuespiller er død

Den kjente skuespilleren Fred Willard ble 86 år gammel.

Willard var kjent fra flere komedier, blant annet «Best in Show», «For Your Consideration, «This Is Spinal Tap» og nylig var han med i komiserien «Modern Family».

Glenn Schwarts, som var Willards representant, bekrefter til Rolling Stone at 86-åringen døde av naturlige årsaker. Hans datter har også kommet med en uttalelse.

- Min far døde fredfullt i går etter å ha blitt fantastiske 86 år gammel. Han holdt seg aktiv, jobbet og gjorde oss glade til den aller siste slutt. Vi elsket ham så mye! Vi vil savne ham for alltid! sier Hope Mulbarger, ifølge Rolling Stone.

Willard ble nominert til Emmy flere ganger, og var en respektert skuespiller hos mange i bransjen. Skuespilleren Jamie Lee Curtis hyller Willard på Twitter lørdag kveld.

- Vi er så heldige at vi fikk oppleve Fred Willards evner. Nå er han med sin savnede Mary. Takk for alle latterkrampene, herr Willard, er noe av det skuespilleren skriver.