Mødre som viser brystene er nå en trend på TikTok – og reaksjonene er fantastiske

Mødre på videoplattformen TikTok tar «Drop 'Em Out»-utfordringen – og publikummet liker hva de ser, bokstavelig talt.

Under hashtaggen #DropEmOutChallenge har nå mødre skapt en latterlig artig trend på TikTok.

Opprinnelig ble hashtaggen brukt til videoer hvor en person viser puppene sine, for så å se hva slags reaksjon de fikk av en annen person.

Nå har altså TikTok-mødrene der ute funnet sin helt egen vri, og skaper mye humor med videoene av sine diebarn på den sosiale appen.

Idéen er enkel: Barnets reaksjon filmes når mor bak kamera viser puppene. Hint? De blir helt vanvittig glade (og sultne) alle sammen.

Akkurat denne karen må vel være TikToks kanskje blideste baby?

Utfordringen skjer selvsagt til Wheeler Walker Juniors sang med den passende tittelen «Drop 'Em Out».

Reaksjonene er hysterisk morsomme, babyene begynner nemlig å glise, strekke seg mot mødrene, mens andre krabber rett mot mor for å få litt mat.

Utfordringen har også sørget for at noen helt uventede oppdagelser, slik som denne babyen som tok sine aller første skritt med puppene til mor som mål for øyet.

Det er allerede 8,9 millioner visninger av videoer med denne hashtaggen på TikTok, men det er ikke bare av humorgrunner at dette deles.

Flere av mødrene mener også at det er med på å normalisere amming, og at det viser hvor glade barn er for å kunne ammes.

Å vise frem ulike sider av det å ha små barn har lenge vært populært på TikTok, og her i Norge har blant annet familien bak kontoen TheNorwegianFamily gjort stor suksess i Norden og flere områder i Asia med sine humorvideoer.

Der er det datteren Louisa Amelia som har hovedrollen, og 2-åringen er en veslevoksen skøyer som finner på de artigste sprell rundt i huset.