Monica Gaustad (40) sjekker inn som tidenes eldste «Ex on the Beach»-deltaker: - Jeg har nettopp blitt singel

FØRSTE EKS: Monica Gaustad sjekker inn som første eks i andre episode av den nye sesongen av «Ex on the Beach». Foto: TVNorge (Discovery)

Monica Gaustad (40) er «litt heartbroken» etter bruddet med eksen for to uker siden. - Eksen min taklet ikke det her, sier «Ex on the Beach»-deltakeren.

Tirsdag kveld var det duket for premierefest til den skandaleombruste realityserien «Ex on the Beach». På Taket i Oslo var den røde løperen rullet ut for anledningen, der både årets detlakere og fjorårets deltakere var til stede. Ett av de nye fjesene er 40 år gamle Monica Gaustad, eller «Moccababe» som hun kaller seg på Instagram. - Jeg merker at jeg er litt eldre enn de andre deltakerne, innrømmer Gaustad overfor Nettavisen. Hun understreker likevel at hun har hatt en fin opplevelse inn på luksusvillaen i Mauritius. - Når du er der inne så glemmer du kameraene helt. Jeg var jo helt crazy, jeg ser jo det. Nettopp blitt singel Gaustad er veldig hemmelighetsfull når det kommer til hva som skjedde under innspillingen, men sier hun fikk «øynene opp for to stykker». - Har du kjæreste i dag? - Jeg har nettopp blitt singel. For to uker siden. Så nå er jeg litt «heartbroken», men det skal gå fint, innrømmer Gaustad. Eksen er imidlertid ikke en av de hun fikk øynene opp for under innspillingen. - Det var en jeg har vært venner med i mange år. Men det funket ikke, han taklet ikke dette her, sier 40-åringen og ler. - Ble meldt på av en eks Gaustad sier at hun ikke meldte seg på programmet selv. - De spurte, det passet og jeg tenkte «nå kjører vi»! - Hvem tror du meldte deg på, da? - Sikkert en eks. Jeg har en del ekser, ler 40-åringen. Hun forteller også at hun allerede, før serien har gått på TV, har fått en del oppmerksomhet. - Jeg får meldinger om jeg kan selge trusene mine. Og om vi kan gifte oss. Jeg fikk litt sjokk i dag, det rant inn med meldinger. - Veldig dårlig tidspunkt I andre episode av den nye sesongen, som ligger publisert på Dplay, sjekker hun inn som den aller første eks-kjæresten inn på luksusvillaen i Mauritius - og det tar ikke lang tid før det oppstår intriger. Forholdet mellom hun og deltakeren Richard Liedholm (33) viste seg nemlig å være alt annet enn rosenrødt. Les også Dette er årets «Ex on the Beach»-deltakere - Det var dårlig stemning, sier Gaustad til Nettavisen, og fortsetter: - Så det måtte vi få ordnet opp i. Akkurat rett før vi skulle inn skjedde var det dårlige greier mellom oss, så det var et veldig dårlig tidspunkt. Så det var bare det. - Hvordan er forholdet mellom dere i dag? - Vi snakker ikke sammen. Vi er hyggelig mot hverandre, men ikke mer enn det. KRANGEL: Allerede første kvelden til Monica Gaustad oppstår det intriger mellom hun og ekskjæresten Richard. Foto: TVNorge (Discovery) Nakenscener i første episode

I fjor høstet TVNorge programmet «Ex on the Beach», som sendes på strømmetjenesten Dplay og kanalen FEM, massiv kritikk. Gruppesex, fyll, slåssing «slut-shaming» og beskyldninger om overgrep var noe av det som skapte overskrifter. Flere psykologer gikk hardt ut å mente at en slik deltakelse « kan ødelegge liv», og kjendismanager Erland Bakke kalte realityserien for «en billig pornofilm». En skulle kanskje tro at det ikke fantes flere deltakere som trosset flere grenser, enn detlakerne som var med i fjor. Allerede i første episode klarer imidlertid årets deltakere å motbevise det. Nakenbading, krangling, sjalusi og sex blir nemlig seerne servert allerede i første episode (Se klippet over). - Nakenbadingen ble veldig spontant. Jeg tror det er en fin måte å bli bedre kjent på, sier Henrik Grønvik (22), som er en av årets deltakere.