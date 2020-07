Monky's Bubble Waffle får kraftig kritikk for seksualiserende markedsføring: – Rumpebilder har ingenting med is å gjøre

Monky's Bubble Waffle får hard medfart i sosiale medier.

Monky's Bubble Waffle, som selger kreative iskremkreasjoner i boblevafler fra boden sin på Oslo Street Food i Torggata i hovedstaden, har de siste dagene fått krass kritikk fra flere hold hva gjelder markedsføringen deres.

Saken ble først omtalt av Melk & Honning.

Monky's Bubble Waffle har en fargerik Instagram-profil, der flere av bildene viser unge jenter som poserer med isen.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Krieg er blant dem som reagerer, og som har gått hardt ut i sosiale medier. Hun ramlet helt tilfeldig over et av innleggene til Monky's Bubble Waffle på Instagram torsdag forrige uke, og ble sjokkert da hun trykket seg videre inn på profilen for å sjekke innholdet.

– Jeg ble sjokkert over at en bedrift som selger is velger å markedsføre seg selv på denne måten i 2020, forteller Krieg.

– Det er ganske shady

Hun forklarer overfor Nettavisen at hun delte tre av bildene videre til sin egen Instagram-historie, etterfulgt av et skjermbilde fra Forbrukertilsynets nettside for å gjøre bedriften oppmerksom på at denne typen markedsføring er ulovlig. Dette endte med at Kriegs bruker raskt ble blokkert.

Krieg fortsatte å dele innlegg, og henvendte seg også direkte til gründeren av Monky's Bubble Waffle og ba ham ta ansvar.

Hun har per nå ikke fått noe svar, og er fortsatt blokkert.

Det Krieg reagerer på, er hvordan bedriften bruker en kvinnes kropp for å promotere et produkt. Hun sier hele profilen bærer preg av dette, men påpeker at spesielt enkelte av bildene skilte seg ekstra ut. Etter nærmere undersøkelser fant hun også ut at flere av bildene er av de ansatte, og at en av «modellene» er født i 2003. Hun er altså 17 år gammel.

– Hun er jente og er ansatt, og han er en voksen mann som utnytter henne og sin posisjon for å selge is i vaffel.

– Det er ganske shady, sier Christine Krieg til Nettavisen.

Christine Krieg reagerer på hvordan kvinnekroppen blir brukt for å reklamere for is. Foto: Privat

Får tilsendt andres opplevelser

Krieg har fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger etter at hun delte sine tanker rundt temaet.

– Innboksen min er full av både tidligere ansatte, følgere og folk som har havnet på profilen min fordi andre har delt videre, og alle heier på det og er glad for at det kommer frem. Mødre som aldri vil ta med seg barna sine dit igjen, unge jenter som har opplevd det samme. Alle sier det samme; de er sjokkerte over alt som kommer frem. De er glad for at noen tar disse kampene, og tør å stå opp mot den slags urett.

Hun er takknemlig for alt engasjementet dette har skapt, og for alle som har delt budskapet.

– Dette er ikke noe man skal finne seg i, og dette er ikke måten man driver en bedrift på i 2020. Han kaller seg selv en visjonær og mener ingen forstår konseptet hans, men det er ingenting som er revolusjonerende med å bruke kvinnekroppen i markedsføring i 2020. Det er gammeldags, og folk aksepterer det ikke lenger, fastslår Christine Krieg.

Anmeldt til Forbrukertilsynet

Krieg forteller at det fremdeles renner inn med negative kommentarer på Instagram-profilen til Monky's Bubble Waffle, og hevder eieren sletter kommentarer og blokkerer brukere som uttrykker misnøye rundt markedsføringen.

Hun har nå anmeldt saken til Forbrukertilsynet for brudd på Markedsføringsloven § 2, noe flere av følgerne hennes også har gjort. Håpet til Krieg er at eieren nå skal få seg en smekk på hånden av både Forbrukertilsynet og Arbeidstilsynet.

Fakta Markedsføringsloven kapittel én, paragraf to ↓ § 2. God markedsføringsskikk mv. Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler. Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann. Ved vurderingen av om første eller annet ledd er overtrådt, legges det vekt på om markedsføringen, på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende.

– Jeg kan bare forestille meg hvor kjipt det er om du som ung jente/kvinne møter på han som leder når du skal ut i arbeidslivet. Det unner jeg ingen å oppleve. Alle bør ha ordnede forhold, skikkelige kontrakter - og en sjef som ikke bruker kroppen din for å selge is i vaffel, avslutter Krieg.

- Kan ilegge økonomiske sanksjoner

Forbrukertilsynet bekrefter til Nettavisen at de ser alvorlig på anmeldelsene som har kommet inn.

- Forbrukertilsynet har mottatt et 20-talls klager og flere tips om Monky’s Bubble Waffles. Forbrukertilsynet kan fatte vedtak i en sak om brudd på markedsføringsloven, og ilegge økonomiske sanksjoner, enten for manglende retting av ulovlig markedsføring (tvangsmulkt), eller for klare brudd på markedsføringsloven som allerede har skjedd (overtredelsesgebyr), skriver direktør Elisabeth Lier Haugseth i en e-post til Nettavisen.

Hun opplyser videre at det er for tidlig å si hva som blir sakens gang videre, siden de har akkurat fått den i fanget.

- Vi har ikke tatt opp sak med selskapet ennå. At selskapet har fjernet flere av innleggene, vil være en del av vurderingen av om vi starter saksbehandling, forteller Haugseth.

- Hva anses som en «nedsettende vurdering av kvinne» i lignende saker som denne?

- Hva som anses som nedsettende vurdering av kvinnekroppen, vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Reklame som spiller på seksualitet uten at det har noen relevans for det aktuelle produktet, vil lett vurderes som brudd på markedsføringsloven. Det samme gjelder reklame der barn og unge er i målgruppen, og reklamen spille på seksualiserte elementer, skriver Haugseth.

Støttes av «datadetektiv»

«Datadetektiven» Mia Landsem, som har vært en frontfigur i kampen mot ulovlig spredning av nakenbilder og holder foredrag om nettvett, stiller seg bak Kriegs knusende kritikk av eieren.

– Han bruker ansatte under 18 år til å posere seksualiserende/drøyt for å reklamere for is. Han sitter i en maktposisjon, og selv om den ansatte hadde lyst og fikk noen kroner, er det hans ansvar som sjef og voksen å si nei til slike bilder av mindreårige, sier Landsem til Nettavisen.

Mia Landsem har fått over 200 meldinger i innboksen på Instagram etter at hun kastet seg på kritikken mot Monky's Bubble Waffle. Foto: Plan International Norge (NTB Scanpix)

Landsem har fått flere meldinger fra unge kvinner som har hatt uhyggelige og upassende opplevelser med mannen. Blant annet har hun fått tilsendt meldingsutvekslinger der sjefen har kjøpt sexy antrekk til «modellene», hvorpå de reagerer på at det er for lettkledd og får sparken fra shooten.

– Rumpebilder har ingenting med is å gjøre

I likhet med Krieg, har også Landsem fått mange positive tilbakemeldinger fra følgerne sine.

Hun er rørt over det enorme engasjementet rundt saken, og er glad det blir tatt seriøst. Hun er også tydelig på at det ikke er mange grepene som skal til for Monky's Bubble Waffle for å bedre markedsføringen av de originale produktene deres.

– Målet mitt er ikke å ødelegge businessen hans, men at han skal legge seg flat, beklage og drive businessen sin på en lovlig og fin måte. Han hadde jo mange andre fine bilder der som vi heller vil se mer av, forteller Landsem til Nettavisen.

– Vi krever at han er profesjonell mot de ansatte, gir dem penger til rett tid, holder Instagram-profilen «clean» - som den var før - og at han ikke har en ekkel holdning til yngre jenter. Rumpebilder og liknende har ingenting med is å gjøre. De andre bildene er fargerike og kule, påpeker hun.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra daglig leder Junaid Mohammed. Han har henvist videre til styret i selskapet som foreløpig ikke har besvart Nettavisens henvendelse.

Endrer markedsføringsstrategi

Monky's Bubble Waffle delte mandag et innlegg på Instagram der de beklager for flere av sine tidligere innlegg.

«Hei, vi vil komme med en beklagelse for den siste tids bilder som ble lagt ut av oss og våre reaksjoner på tilbakemeldingene. Vi har nå endret strategi på bakgrunn av tilbakemeldingene. Vi beklager på det sterkeste at hendelsene har vært sårende eller diskriminerende for noen, dette er ikke slik Monky’s ønsker at våre kunders opplevelse skal være. Og vi innser at vi har tatt et par feil dømmekraft innafor markedsføring av Bubble Waffle. Vi har nå iverksatt tiltak for slik at dette ikke vil skje igjen», skriver bedriften i innlegget.