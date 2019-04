Monsterbølger: Havets mest lunefulle fare

Monsterbølger ble lenge ansett for å være overtro. I dag vet vi bedre.

Kreftene i slike « rogue waves» er så store at de kan senke moderne supertankere og andre store skip.

Dette høres kanskje ut som noe som bare eksisterer i ultra-tabloide overskrifter, men « monsterbølger» er en realitet - en svært dødelig en.

I vitenskapens verden har såkalte monsterbølger (også kalt ekstrembølger, eller freakbølger) blitt avfeid som overtro, og fortellingene om dem har blitt knyttet mer opp mot sjøfolkenes antatte promille-nivå enn til virkeligheten.

En monsterbølge anslått til 18,3 meter knipset i i Golfstrømmen utenfor havnebyen Charleston på østkysten av USA. Overflatevindene var ikke på mer enn snaut 8 m/s. Bølgen beveget seg bort fra skipet etter å ha krasjet i det øyeblikk før dette bildet ble tatt. Foto: Noaa

Årsaken til dette er at det er svært vanskelig å måle bølgehøyder hvis man selv befinner seg midt i uværet.

Hvis båten du befinner deg på er på vei ned i en bølgedal, vil de omkringliggende bølgetoppene føles mye høyere enn de faktisk er, men dette er også noe som faktisk skjer når det kommer en monsterbølge - det oppstår nærmest et «hull i havet» like foran monsterbølgen.

Noe av det mest fascinerende med monsterbølger er at de tilsynelatende oppstår spontant der og da, også hvis det ellers er relativt pent vær i området. Ut av det blå kan det dukke opp bølger med en høyde på 30 meter - like mye som en ti etasjers bygning.

En vegg av vann truer i bakgrunnen. Bildet er fra et handelsfartøy i nærheten av Biscayabukten. Foto: Noaa

Der man tidligere kun hadde vitnefortellinger fra overlevende sjøfolk, kan man nå benytte seg av nøyaktige observasjoner fra værsatellitter og måleinstrumenter på havoverflaten.

En av de mest kjente monsterbølge-observasjonene ble faktisk gjort her i Norge.

Første nyttårsdag 1995 ble en oljeplattform i Nordsjøen utsatt for en monsterbølge. Ombord på plattformen «Draupner» trodde de først at det var noe galt med måleinstrumentene, men i ettertid så man at både mindre skader på plattformen og målinger av hele plattformens bevegelser tilsa at den ble utsatt for en monsterbølge.

Og bølgemålingene fra denne dagen lyver ikke:

Målingene viser at klokken 15.20 ble Draupner utsatt for en bølge som var 25,6 meter fra bunn til topp - 18,6 meter over normalen.

Dette var første gang en monsterbølge ble målt så nøyaktig.

Nå vet oceanografer og vitenskapsfolk at monsterbølger er noe som faktisk finnes, og at det er et helt naturlig fenomen som oppstår på havet.

Forskere ved MIT har også utviklet et analyseverktøy som i realtid kan slå alarm hvis det oppdager at en monsterbølge er på vei.

Ifølge MIT skal mannskapet om bord på skipet få beskjed om eventuelle monsterbølger 2-3 minutter før de oppstår, noe som forhåpentligvis vil gi dem tid til å manøvrere til en gunstigere posisjon.

Systemet klarer dette (i teorien) ved å la en algoritme analysere bølgemønsteret gjennom en LIDAR, en måleradar med svært høy oppløsning og så beregne hvor og når neste monsterbølge vil manifestere seg.

En bølge på om lag 18 meter treffer styrbord bredside av dette tankskipet utenfor Alaska. Bølgehøyden var ellers 7-8 meter på tidspunktet. Bildet er tatt fra broen av kaptein Roger Wilson, like etter at bildet i toppen av artikkelen ble knipset. Foto: Kaptein Roger Wilson (NOAA)





Hvorfor slike monsterbølger oppstår finnes det svært mange teorier rundt.

Tidligere ble det hevdet at statistisk sett vil en slik monsterbølge kun oppstå én gang per 10.000 år, men moderne målinger viser at de oppstår langt oftere enn hva den lineære beregningsmodellen for bølgestørrelse vil anslå.

Selv om MIT har et varslingssystem på gang, er forskerne fremdeles ikke helt samstemte om hva som faktisk forårsaker monsterbølgene, men ting som lokale forhold på havbunnen og havstrømmer som går mot bølgehøyden blir hyppig diskutert.

Noen mener et fenomen kalt interferens er den mest sannsynlige forklaringen. Kort fortalt kan flere mindre bølger møtes akkurat på riktig tidspunkt og dermed slå seg sammen, slik at de kombinerer både fremdrift, volum og bølgehøyde.

Det kan skje hvor som helst (der det er nok vann) og når som helst (hvis forholdene ligger til rette).

Plattformen Drauper målte for første gang en monsterbølge helt nøyaktig. Foto: Equinor

Artikkelen er først publisert på natgeobloggen.no.



