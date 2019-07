Mor, far og sønn kom ut av skapet med noen års mellomrom

Etter 23 års ekteskap sto kona frem som lesbisk, så fulgte sønnen og mannen etter.

Pride feires i disse dager over hele verden, men for en amerikansk familie er det ekstra spesielt å se Pride-paraden i New York City.

Bruce Downer (53) fra Connecticut levde 23 år i et ekteskap med kona Joanne Hamilton, og fikk sønnen Tyler (23) sammen.

Tok 23 år før familien sto frem

Da paret skilte seg innrømte Joanne at hun egentlig var lesbisk, før hun giftet seg med en kvinne.

– Jeg visste ikke at hun var lesbisk og hun visste ikke at jeg var homofil, og vi var gift i 23 år, forteller Bruce til The New York post, som var først ute med å omtale den noe uvanlige historien.

TIDLIG: Han sto frem sent i livet, men til Pride-paraden i New York møtte en pyntet Bruce opp veldig tidlig, for å få en god plass. Foto: Bruce Downer/Facebook

Paret har to sønner, en 24 år gammel sønn som er hetero og sønnen Tyler på 23.

Han hadde hatt lange samtaler med faren før han sto frem som homofil. Ikke bare hadde sønnen følt at faren støttet ham, da de snakket inngående om homofili forsto Tyler at også faren måtte være homofil.

– Det var lett å snakke med ham, for jeg visste han støttet meg.

Endelig sterk nok

For tre år siden, da pappa Bruce endelig valgte å fortelle familien om sin legning, var det en stor lettelse for familiefaren. Derfor har han bevisst deltatt på Pride siden den gang.

Her deltar Bruce på Pride i 2017:

– Jeg var endelig sterk nok til å si at jeg ikke ønsket å leve det livet noe mer , jeg ville ikke fortsette å leve på en løgn. Jeg ville leve mitt sanne liv.

I år er det tredje år på rad han feirer Pride, og det skjer selvsagt i selskap med sønnen, som feiret Pride for aller første gang, i selveste New York City.

Matchende tiaraer

53 år gamle Bruce, som til vanlig jobber som sykepleier, hadde på seg regnbuefargede sko og tiara for anledningen. Sønnen hadde også en matchende tiara med sin far.

PÅ REISE: Far og sønn venter på toget til New York for å feire Pride sammen der. Foto: Bruce Downer/Facebook

Dagen ble en rørende affære for far og sønn.

– Herregud, for en fantastisk dag med sønnen min Tyler Christian. Så mange mennesker ga meg komplimenter for tiaraen min og mange folk og noen medier tok bilder!, skrev faren Bruce på sin Facebook-side etter evenementet som de fulgte i nærmere ni timer.

Historien ble raskt plukket opp av CNN og deretter har historien til den lille familien spredt seg som konfetti verden rundt.