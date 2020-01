Moren til Ari Behn: - Derfor valgte vi å være åpne om selvmordet

Ari Behns foreldre snakker ut i «Skavlan».

Ari Behns dødsfall 1. juledag har ikke bare skapt en landesorg, men også en debatt rundt åpenhet av psykisk helse.

Noen var kritiske rundt mediehåndteringen og omtalen rundt Behns selvmord, mens andre mener at åpenhet rundt temaet kan være positivt i form av å spre kunnskap om tabubelagte temaer.

Trenger du hjelp? Mental helse kan nås hele døgnet på telefon: 116123.

Denne uken gjester foreldrene til Ari Behn, Marianne Behn og Olav Bjørshol, det populære talkshowet «Skavlan» på TV 2. Der forteller de bakgrunnen for hvorfor de valgte å være åpne om selvmordet til sønnen.

STERKT INTERVJU: Foreldrene til Ari Behn gir et åpenhjertig og sterkt intervju med «Skavlan» denne uken. Her sammen med programleder Fredrik Skavlan. Foto: TV 2

- Dette er vel det aller største sjokket jeg har opplevd til nå i mitt liv. Da vi valgte å gå ut med det ganske snart etter, så handlet det litt om at jeg har erfaring med selvmord fra tidligere, sier Marianne Behn til programleder Fredrik Skavlan, og referer til en tidligere hendelse da hun var elev på en eurytmiskole.

Da var det to elever som tok livet sitt med kort tids mellomrom. Ifølge Marianne Behn skapte dette en frykt og en angst i både henne og hennes medelever fordi det aldri ble snakket om.

- Instinktivt var det noe med å dele det som er helt grusomt å dele og veldig smertefullt og tungt. Fordi Ari Behn var den han var ville det bli spørsmål uansett, og vi ville unngå spekulasjoner, fortsetter hun.

- Jeg som fant Ari

Videre i intervjuet snakker foreldrene til Ari Behns om de gode minnene de sitter igjen med om sønnen, men også hvordan det var å stå som Ari Behns nærmeste da han var i motgang.

Ari Behns foreldre ga tidligere denne måneden et intervju med Se og Hør, der de fortalte om hans sykdomsleie før han gikk bort 1. juledag.

I det større intervjuet fortalte Olav Bjørshol at han feiret jul sammen med Ari, og at de også skal ha vært sammen i huset hans i Bærum på julaften og første juledag.

- Det var jeg som fant ham, fortalte Bjørshol den gang, og fortsatte:

- I dag er jeg svært takknemlig for at jeg fikk være hos ham. Ari var ikke alene da han valgte å avslutte livet. Det virket som om Ari hadde funnet en slags ro den siste dagen.

Ville ikke male feil bilde

I intervjuet med «Skavlan» forteller Bjørshol at selvmordet til Ari Behn var som lyn fra klar himmer, og utdyper hva slags ro han opplevde Ari hadde funnet den siste dagen.

- Planen var at vi skulle dra hjem til familien i Larkollen. Han sa at han var for sliten, så vi feiret julaften sammen, han og jeg. (...) Så sa jeg: «Hva ønsker du deg til julemat?». «Pizza Grandiosa», svarte han. Og så var det en rolig kveld. Vi var egentlig i ferd med å dra til Larkollen første juledag, men da var roen borte. Grunnen til at jeg sa at jeg var sammen med ham er fordi jeg ikke ville at det skulle bli et bilde av at han var ensom og forlatt, forteller Bjørnshol.

«Skavlan» sendes på TV 2 lørdag klokken 22:30. Intervjuet ligger tilgjengelig for TV 2 Sumo abonnementer.