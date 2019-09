Morens hjerteskjærende bilder av barnekreft går viralt

- Dette er barnekreft. Take it or leave it!

NEW YORK (Nettavisen): Det skriver barnemoren Kaitlin Burge i et Facebook-innlegg som nå går viralt i USA.

Morens ærlige budskap og brutale bilder, har gjort at Facebook-innlegget har fått nesten 30.000 delinger.

Det var 3. september at moren la ut bildene av fire år gamle Beckett som følges til toalettet av sin søster Audrey (5). Mens fireåringen gjør seg klar til å kaste opp, står den eldre søsteren og stryker ham på ryggen.

På det andre bildet står gutten for seg selv foran toalettskålen, klar til å kaste opp.

Årsaken til at gutten står foran toalettet er bivirkningene av kjemoterapi, eller cellegiftbehandling. Og årsaken til at moren deler dette på Facebook, er for å vise hvordan barnekreft påvirker en hel familie.

- Barnekreft rammer hele familien

- En ting de ikke forteller deg om barnekreft, er at det rammer hele familien, skriver Kaitlin Burge, trebarnsmoren fra Princeton Texas, som har valgt å dele de hjerteskjærende bildene.

- Du hører alltid om finansielle og medisinske problemer, men hvor ofte hører du om hva familier med andre barn sliter med. For noen er dette kanskje vondt å se og lese om. Mine to barn, født 15 måneder fra hverandre, gikk fra å leke på skolen og hjemme sammen, til å sitte på et kaldt rom på sykehuset sammen, skriver moren, ifølge People, et av mange amerikanske medier som omtaler Facebook-posten.

Har gode sjanser for å overleve

Hennes sønn Beckett fikk diagnosen akutt lymfatisk leukemi i April 2018.

Ifølge Kreftforeningen er (ALL) er den vanligste formen for leukemi og utgjør cirka 85 prosent av tilfellene. Den er mest vanlig hos små barn (2–5 år), men forekommer også i tenårene. Kreft forekommer svært sjeldent hos barn og hvert år diagnostiseres rundt 200 barn og ungdommer fra 0 til 18 år med kreft i Norge. Rundt 40 av disse barna får leukemi.

De fleste norske barn som får kreft har gode sjanser for å overleve, og blant barn med leukemi ligger overlevelsen på 89,7 prosent her til lands, ifølge Kreftregisteret.

90,6 prosent av barna som får påvist leukemi i USA overlever. Foto: curesearch.org

ALL er den vanligste formen for leukemi hos barn også i USA, og står for rundt 30 prosent av krefttilfellene hos barn i landet. Hver år får rundt 15.000 amerikanske barn påvist kreft, og det oppdages hvert år 3000 nye tilfeller av av ALL blant barn i USA, ifølge Children's Hospital of Philadelphia.

Det betyr at det hver dag er rundt 43 barn som får påvist kreft i USA, og av av de som får påvist kreft i USA, er det 12 prosent som ikke overlever. Totalt er det i dag 375.000 voksne overlevende etter barnekreft i USA, viser tall fra Curesearch for Childrens Cancer.

- Trodde han hadde sprukket trommehinne

Moren fikk vite om Becketts kreftsykdom da hun ble oppringt av barnehagen 23. april i fjor.

Hun ble bedt om å hente sønnen fordi han hadde feber. Men etter en tur til legevakten, ble han diagnostisert med ørebetennelse og fikk antibiotika. Dagen etter steg feberen ytterligere og hun og sønnen endte til slutt opp på et barnesykehus.

- Jeg forventet å få høre at han hadde en sprukket trommehinne eller noe, og at han fort ville komme seg etter et par dager med antibiotika. Sykepleieren kom tilbake etter en time og hadde en mobiltelefon i hånden, skriver moren i en tidligere Facebook-post, ifølge Fox News.

- Jeg trodde legen bare skulle ta en rutinemessig prat med meg, den er slik han er og det er derfor vi elsker ham. Men han fortalte oss at CT-scannen viste at sønnen min hadde lungebetennelse i venstre lunge og at labresultatene viste en hemoglobinverdi på 5,5, og et antall hvite blodceller som lå på 150.000. Deretter fortalte han oss at Beckett hadde leukemi, skriver moren.

Får behandling frem til 2021

Beckett ble deretter overført til et sykehus i Dallas. Her ble han i september gitt en tidslinje for behandlingen, som skal pågå frem til 2021.

Og 3. september la moren ut posten som viser bildet av fire år gamle Beckett som følges til toalettet av sin søster Audrey. Mens 4-åringen gjør seg klar til å spy, står hun og stryker ham på ryggen.

- Min da fire år gamle datter så sin bror dra fra ambulansen til intensivavdelingen. Hun så et dusin leger som la en maske over ansiktet hans, stakk han med nåler, pumpet et dusin av medisiner gjennom kroppen hans, alt mens han lå der hjelpeløs. Hun var ikke sikker på hva som skjedde med broren, hennes beste venn, skriver moren på Facebook.

- Litt over en måned etter at han ble utskrevet fra sykehus, så hun ham slite med å gå, slite med å leke. Den ivrige energiske lillebroren hun en gang kjente var nå stille, syk og en veldig søvnig liten gutt, fortsetter hun.

Beckett er nå overført til et sykehus i Dallas. Her ble han i september gitt en tidslinje for kreftbehandlingen, som skal pågå frem til 2021.

- Barn trenger støtte og samvær

Moren forklarer også hvorfor hun bestemte seg for å ta med datteren på sønnens behandlinger.

- Barn trenger støtte og samvær, og burde ikke bli holdt på avstand fra den som er syk. Det viktigste er å vise at de bli tatt vare på uansett hvilken situasjon de befinner seg i. Hun tilbrakte en god del tid ved siden ham på badet, mens han kastet opp. Hun ga seg ikke. Hun støttet ham, og tok vare på ham, uansett hvordan situasjonen var.

- Nå er de nærmere enn noensinne. Hun tar alltid vare på ham. Det er oppkast mellom lek. Våkne opp for å kaste opp. Stå ved brorens side og stryke ham på ryggen mens han kaster opp. Å gå fra 13,5 kilo til ni kilo. Dette er barnekreft. Take it or leave it, skriver moren.

Les mer om leukemi hos barn hos Kreftforeningen.