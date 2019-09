Morten Harket føler seg utstøtt av samfunnet

En av Norges mest kjente vokalister fyller 60 år og snakker ut om livet som superstjerne.

Det er i fredagens utgave av Se og Hør at Morten Harket forteller hvordan han har opplevd å være en megastjerne i store deler av sitt 60 år lange liv.

Det å ha et kjent ansikt ute i offentligheten kan til tider ha en svært høy pris.

– Ikke lenger en del av flokken

– Man må forstå hva det vil si å være utstøtt av samfunnet, for det er egentlig det du blir. En «outsider», sier superstjernen og fortsetter:

SUKSESSRIKE: Morten Harket, Magne Furuholmen og Paal Waaktaar-Savoy. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Du er ikke lenger en del av flokken, og folk ser på deg på en annen måte enn resten av gjengen, forteller Harket.

Bandet a-Ha har hatt vanvittig suksess verden rundt, og har det fremdeles i dag.

Les også: Vazelina Bilopphøggers gir seg

Selv om deres desidert største hit «Take on Me» ble en verdenshit på 80-tallet, er den karakteristiske musikkvideoen spilt vanvittige 934 millioner ganger på YouTube. På Spotify har låta 535 millioner avspillinger.

Take on me har blant annet dukket opp som en coverversjon i filmen «La La Land», og artister som A1, Kygo og Weezer har forsøkt å gjenskape låtas magi.

Les også: Forfatter av ny «Friends»-bok: - Jennifer Aniston ble bedt om å gå ned 13 kilo for å lykkes i Hollywood

via GIPHY

Turnerer verden

Morten Harket selv har en tid figurert som dommer i TV 2-programmet «The Voice», samtidig som han turnerer inn- og utland med a-Has «Hunting High and Low in Concert».

MENTOR: Sammen utgjør Martin Danielle, Yosef Wolde-Mariam og Lene Marlin og Morten Harket mentorteamet i The Voice. Programleder Øyvind Mund i midten. Foto: Robert Dreier Holand

På privaten er han kjæreste med sin tidligere assistent, Inez Andersson (55), som han har vært sammen med siden 2005.

Også datteren, Tomine Harket, som Morten har med eks-kona Camilla Malmquist, har gjort seg bemerket i samme bransje som far.