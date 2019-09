Morten Harket om milepælen: - Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det

Storavis har omtalt A-has «Take on Me» i forbindelse med at hit-låten nærmer seg én milliard avspillinger på YouTube

LOS ANGELES (Nettavisen): Mandag publiserte Los Angeles Times en fyldig artikkel om A-has monsterhit «Take on Me».

Under tittelen «The unkillable, oh-so-profitable afterlifeof a-ha’s ’80s classic» beskriver storavisen hvordan sangen ble til og hvordan den har holdt seg populær fram til i dag.

Den kjente musikkvideoen til sangen trekkes fram som en stor bidragsyter til suksessen. Den nærmer seg nå én milliard avspillinger på YouTube. Ifølge Los Angeles Times er det bare tre andre sanger fra det tjuende århundret som har passert den milepælen.

Avisen skriver at «Take on Me» i snitt har 480.000 avspillinger på YouTube hver dag. På Spotify har den over 530 millioner avspillinger. I 2018 ble sangen brukt i flere TV-serier og filmer, noe som gjorde at nettstedet Quartzy kalte den en av 2018s største sanger.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Det er ikke en lett ting å få seg til å skjønne, sier Morten Harket om milepælen og de elleville tallene, ifølge Los Angeles Times.

OMTALE: Los Angeles Times' lengre artikkel om sangen ble vist godt fram på avisens nettforside mandag. Foto: Skjermdump Los Angeles Times

Avisen forteller i artikkelen hvordan A-ha ble stiftet og at det kjente riffet til «Take on Me» ble laget syv år før sangen ble kjent. I 1985 lå «Take on Me» på førsteplass på topplistene i 27 land.

Los Angeles Times beskriver hvordan sangen har holdt seg populær. Musikkvideoen har blitt parodiert av «Family Guy», Jim Carrey sang den på David Lettermans talkshow og den har dukket opp i serier og filmer som «Melrose Place», «South Park» og «La La Land».

Storavisen skriver at det ikke er mulig å vite akkurat hvor mye inntekter sangen har generert, ettersom man ikke kjenner detaljene i bandets forskjellige kontrakter, men de spekulerer i om A-ha har dratt inn 50 millioner kroner bare i strømmeinntekter fra YouTube og Spotify.

Radioavspillinger i over tretti år, albuminntekter og bruken i filmer og TV-serier har også ført til betraktelig med penger i kassa. I tillegg har sangens popularitet bidratt til at A-ha har hatt mulighet til å gjennomføre en rekke turneer, også i senere år.

- A-ha er fortsatt store over hele verden. Hvis ikke det var for den sangen, hadde de ikke solgt noen albumer og de hadde ikke kunne turnert i tretti år, sier musikkmanager Daniel James til Los Angeles Times.

- Den ene sangen har antakelig generert flere hundre millioner dollar, legger James til.