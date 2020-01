Morten Krogvolds innlegg om Maud Angelica går viralt

Kjendisfotografen Morten Krogvold mener atmosfæren under Ari Behns bisettelse kan lære oss noe om toleranse, løfte takhøyden for våre medmennesker og si noe godt før det er for sent.

Det skriver han i et Facebook-innlegg som han delte fredag. Innlegget har har fått 28.000 likerklikk, over 2000 kommentarer og har blitt delt over 4000 ganger.

Sammen med et bilde han tok av prinsesse Märtha Louise og den da ganske nyfødte Maud Angelica i 2003, reflekterer han rundt all rosen og varmen Ari har fått etter hans bortgang 1. juledag.

TIL ETTERTANKE: Fotograf Morten Krogvold mener at vi har noe å lære etter reaksjonen til det norske folk etter Ari Behns bortgang. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Det var flere hundre mennesker som møtte opp utenfor Oslo domkirke, som ville være til stede under bisettelsen av kunstneren og forfatteren. Ikke alle fikk plass i kirken, og mange ble derfor stående utenfor.

Har noe å lære

Køen foran domkirken er også noe Krogvold trekker fram i innlegget sitt, da han følte det var en dempet og høytidelig stemning i forkant av Behns bisettelse.

- Det var god og varm konversasjon, alle samtalte med alle. Det ble kommuniserte på en måte som gjorde at fuglene overdøvet det hele. Midt i Oslo sentrum. Det var så vakkert at jeg alltid kommer til å huske det, skriver han.

TRE DAGER: Prinsesse Märtha Louise med sin tre dager gamle datter, Maud Angelica på Rikshospitalet i 2003. Da dette bildet ble tatt ante ikke Maud hvor få år hun skulle få ha faren sin i livet sitt. Foto: Knut Falch (NTB scanpix)

Han trekker også fram hvor sterk, åpen, ærlig og sakral seremonien var. Etter Maud Angelica Behns tale under bisettelsen, som har rørt en hel nasjon, begynte Krogvold å tenke på bildet han tok av henne sammen med moren sin i 2003 - hvor hun ikke ante om hva som ventet henne.

Han roser Märtha Louise for å være der for datteren under talen i Oslo domkirke da Mauds far ble bisatt, men trekker fram hvor mye hån prinsessen fikk da hun ble sammen med Ari.

- Kan vi lære noe av dette personlig? Fastholde tiden og ikke la oss mobbe av ukjente? Og til mannen i kisten i dag – dette kunne han ikke ha forutsett – trøkket og varmen rundt hans bortgang. Kanskje lærte vi noe om toleranse? Skal vi løfte takhøyden for våre medmennesker og si noe godt før det er for sent?, avslutter han.

Hylles

I kommentarfeltet er det mange som takker kjendisfotografen for innlegget hans, og mange er enige i det han skriver. Her er noen av kommentarene:

«Takk Morten! Toleranse og respekt kan forebygge mobbingen du beskriver, men først og fremst Vilje hos folket. Kjærlighet og å unne andre lykke. Den egenskapen hadde Ari ut fra beskrivelsene. Flott familie på begge sider», skriver en.

«Så fantastisk god refleksjon og tanker, gode Morten Krogvold! Og et nydelig bilde. La oss igjen bli minnet på at vi trenger hverandre og faktisk sier eller uttrykker det overfor hverandre. Verden hadde vært fattig uten sosialisering oss mennesker i mellom», skriver en annen.

«Takk for at denne vinklingen kommer frem og med full styrke nå. måtte vi bruke denne tragiske hendelsen til å snu mot det som gir det gode til mennesket, nettopp å bli sett i det lyset de er.. på en vakker og verdig måte. En veiviser for dette var jo nettopp Ari», kommenterer en annen.