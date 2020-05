Derfor må du ha lin i sommer

Lin har mange gode egenskaper som passer perfekt til sommeren.

Det er ingen tvil om at sommeren er her. Lysere tider betyr tynnere klær og sneakers hele veien. Og det er særlig svale, luftige plagg i lin som passer fint til varme og herlige sommerdager. Det tynne stoffet puster svært godt og holder deg avkjølt selv når hetebølgen herjer.

Care Of Carl har stort utvalg av klær i lin her

Enten du vil gå med et helt antrekk i lin, eller bare ett plagg, her har vi samlet noen av de mest populære plaggene i lin under.

Fra venstre: T-skjorte fra NN07 - Jakke fra NN07 - Shorts fra Vilebrequin - Sneakers fra Buttero



Fra venstre: Skjorte fra Selected Homme - Jakke fra Sunspel - Bukse fra Clean Cut - Sneakers fra ARKK Copenhagen



Skjorte fra Polo Ralph Lauren



Se flere plagg i lin hos Stylepit

Hvit skjorte fra Ferner Jacobsen - Blå skjorte fra Gant