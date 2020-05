Kan menn finne klær til kvinner, og motsatt?

Hva skjer hvis en mann velger 5 plagg for henne, og motsatt?

Vi som jobber med shopping og motetips i Nettavisen blar oss gjennom nettside etter nettside hver eneste uke med klær, dingser og veldig mye mellom himmel og jord.

Målet vårt er å finne de gode kjøpene, finne nålene i høystakken og gjøre en personlig shoppingjobb for deg.

Som en liten test lot vi to av våre ansatte velge klær for hverandre, og se hvordan det gikk. Hypotesen vår var enkel: Klarer man å kjenne noen godt nok til å vite hvilke klær de ville valgt? Reglene var 5 plagg fra 5 forskjellige butikker.

Dette valgte han til henne:

1. T-skjorte: Baby Yoda

Hennes kommentar: Denne var råkul! Kunne absolutt kjøpt. Kanskje jeg må kjøpe den nå, faktisk. Jeg liker den både fordi det er Star Wars, men også på grunn av fargen og tekstilet.

2. Sko: Nike Air Max sneakers

Hennes kommentar: Jeg ville nok ikke valgt rosa detaljer selv, men kanskje det er nettopp det jeg burde for å få litt mer farge i hverdagen. Ville nok heller gått for disse hvis jeg skulle hatt noe med rosa.

3. Hverdagsbukse til jobb og fritid: Jeans Katie Denim

Hennes kommentar: Disse var fine! Jeg liker at det er slim fit, kjøper vel egentlig bare bukser som er det.

4. Sommerkjole: Linen Wrap Dress

Hennes kommentar: Jeg liker egentlig ikke den lengden på kjole, men det er kanskje på tide (for lengst) å innse at jeg begynner å bli voksen nok til å gå i kjoler med nettopp den lengden. Ser digg ut at den er i lin, og omslag er hot.

5. Shorts: Rolled Hem Denim

Hennes kommentar: Her er jeg ikke så fan av snittet over magen må jeg innrømme, selv om vasken og oppbretten er fin. Jeg ville nok heller valgt denne denimshortsen!

Dette valgte hun til ham:

1: T-skjorte: The Mandalorian

Hans kommentar: Sjokkerende nok begynner jeg å bli lei av alle Star Wars-variantene. Tror jeg har mange dusin. Denne var ganske kul, men jeg liker ikke forskjellige farger på ermene mot resten av skjorta.

2: Frakk: Private White V.C.

Hans kommentar: Jeg er for stutt-tjukk til å bruke så lange jakker. Ser ut som om jeg ikke har bein. Har for korte bein til å komme meg unna med det, og tror jeg har sluttet å vokse. Den var fin, men jeg måtte ha en som stoppet ved rumpa.

3. Bag: Rains Weekendbag

Hans kommentar: Jeg har Swims-versjonen. Hvor er Rains fra? (Googler) Ok, Danmark. Nei, da blir det norske Swims som er jo nesten lik.

4. T-skjorte: Star Wars

Hans kommentar: Jeg har bestemt meg for å ikke like Baby Yoda før jeg har sett serien, og jeg må da vente på at Disney+ lanseres i Norge. Så dermed basta.

5. Sko: Vans Old School

Hans kommentar: Disse hadde jeg da de var new school. Er eldre nå. Mulig jeg kommer unna med det.