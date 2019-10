Quiz: Hvor godt kjenner du disse merkene?

Kjente merkevarer og logoer. Hvor mange kjenner du egentlig igjen?

Det er mange merker som vi har rundt oss hele tiden, men hvor godt kjenner du egentlig disse merkevarene? Vi har laget en quiz hvor du skal kjenne igjen logoer, historier og hva merkene er kjent for.

Noen spørsmål vil nok være veldig vanskelige, mens andre er en god del lettere. Du får fasiten ved å klikke på bildene eller lenkene under hvert spørsmål.

I 1877 fant en sjømann ut at det var på tide å lage noen klær som tålte dårlig vær. Sammen med sin kone laget mannen som har gitt navnet til merket vanntette klær som allerede året etter vant en pris på Paris Expo. Selskapet har flyttet sitt hovedkontor fra en liten by som før luktet vondt, om man skulle tro de tilreisende, til hovedstaden i landet merket kommer fra.

Her finner du svaret

Dette merket kom opprinnelig fra New Haven i Connecticut. For de fleste med geografisk hukommelse er det en stat i USA. Navnet var en forkortelse for mannen som startet selskapet: Bernard Gantmacher. I dag drives merket fra vårt naboland, det vi ofte kaller for en søt bror.

Her finner du svaret

Dette merket har et sammensatt navn av en sport og et navn. Det eneste andre hintet du får er at plagget over er veldig typisk.

Her finner du svaret

En tidligere vinner av gull i OL og VM har laget sitt eget merke. Vossingen er kjent for et stort smil, og nå også merket som bærer hennes navn. Denne klarer du vel?

Her finner du fasiten

Merket kommer fra et land som er kjent for plastikkbyggeklosser, pølser med en rødlig farge og en lille en. Opprinnelig startet hun som har gitt navnet til merket et brand sammen med en som het Mikkelsen, men laget etter hvert sitt eget. Det er for øvrig nå solgt, men merket lever videre. Klarer du denne?

Her er fasiten

Startet i 1964, oppkalt etter en gresk gudinne. Swoosh! Denne er lett? Eller?

Her er uansett fasiten

Adolf Dassler laget sko i sin mors kjeller, men da hans sønner skulle overta bedriften ble den splittet i to. En laget Puma, og den andre laget dette merket.

Klarer du den?

Et norsk merke. Fra Oslo. Laget fordi man trengte klær som passet til klimaet vårt. Klarer du den?

Her finner du fasiten

Denne merkevaren er italiensk, selv om navnet er hentet fra amerikanske fallskjermjegere. Kjent for jakker.

Klarer du den?

Dette svenske merket kom for første gang på markedet i 1997, ett år etter at man startet opp. Uvasket denim var greia først, men det utviklet seg videre.

Klarer du denne?

Det siste spørsmålet har italiensk bakgrunn, og selskapet ble grunnlagt i 1966. Merket er i dag eid av selskapet som eier Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Boucheron, Brioni og Pomellato. I tillegg til dette.

Klarer du denne?