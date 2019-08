MTVs k-pop-blemme får heftig kritikk: – På grensen til rasistisk

MTV spente ben på seg selv da de i år prøvde å inkludere koreansk popmusikk med en egen kategori i Video Music Awards.

Natt til tirsdag gikk Video Music Awards (VMAs) av stabelen i USA med brask og bram.

I de gjeveste kategoriene var det Taylor Swift (beste video), Ariana Grande (beste album) og Lil Nas i samarbeid med Billy Ray Cyrus (beste låt) som stakk av med månemann-statuetten.

Nå mener imidlertid mange at konkurransen ikke har vært rettferdig.

Lar ikke k-pop konkurrere med annen popmusikk

I forkant av prisutdelingen annonserte nemlig MTV at de har opprettet en egen kategori for koreansk pop, kalt «best k-pop». Der samlet MTV de største koreanske artistene som BTS, EXO, Blackpink, Monsta X, NCT127 og TXT - artister som også markerer seg heftig på verdensbasis om dagen.

Den nye kategorien ble ikke godt mottatt.

Refinery29 skrev blant annet at fans reagerte på at dette var dårlig skjult fremmedfrykt som lager en getto for sør-koreanske artister, slik at de ikke kan konkurrere om de største prisene. I tillegg trendet «VMAsRacist» på Twitter.

MANGEL PÅ ANERKJENNELSE: Blackpink opptrer på Coachella i april i år, men den hardtarbeidende, koreanske jentegruppen fikk lite anerkjennelse av MTV under VMAs. Foto: Rich Fury/Getty Images

Etter nattens prisutdeling får MTV igjen hard skyts for at flere artister med koreansk opphav ikke fikk konkurrere i de gjeveste kategoriene, men heller dyttes inn i én kategori for å konkurrere mot hverandre.

– I beste fall mistenkelig og på grensen til rasistisk

Journalisten Jae-Ha Kim, som jobber for blant annet LA Times og NY Times, kommer med heftig kritikk i sin artikkel i Variety.

– Mens den nye kategorien skal oppfattes som et nikk til populariteten av koreansk musikk i mainstream, amerikansk popkultur, virker kategorien i beste fall mistenkelig og på grensen til rasistisk, skriver Kim.

Mange peker på at artistene konkurrer side om side om strømmerekorder, men at de ikke får reagere side om side på prisutdelingen.

Eksempelvis har Taylor Swifts vinnervideo nådd 121 millioner strømminger på YouTube per dags dato. Til sammenligning har det koreanske boybandet BTS' låt 523 millioner strømminger.

Blackpink har også markert seg sterkt, blant annet i videosammenheng.

De danket eksempelvis ut Ariana Grandes 24-timersrekord på youtube for låten «Thank U, Next» med sin låt «Kill this love».

Deretter slo BTS' video for «Boy with luv» tre ganger Guiness verdensrekord, blant annet for mest sette youtube-video på 24 timer da den ble sluppet. Videoen var riktignok nominert i mindre kategorier som beste koreografi og best art direction på VMAs.

Stiller spørsmål rundt MTVs motiver

– Fansen føler at det hele koker ned til at tv-selskapet heller prøver å øke seertallene, fremfor å gi respekt og anerkjennelse til talentfulle ikke-vestlige artister, skriver Natalie Morin i Refinery29, som også påpeker at mange av bandene som er k-pop-nominert også representeres av amerikanske plateselskap:

– Dermed kan man stille spørsmål rundt MTVs tilsynelatende vilkårlige utvelgelsesprosess, påpeker hun.

– MTV stengte dem ute

Kritikken til Morin og Kim høster støtte blant mange, både medier, privatpersoner og fans.

– Det er ingen tvil om at BTS fortjente en plass i de største kategoriene, men MTV stengte dem ute, skriver nettstedet Cheatsheet.

I 2019 var BTS det første bandet siden The Beatles som på ett år har landet tre nummer 1-album på Billboards liste.

– Justin Bieber fikk ikke en egen canadisk pris

– For en vits, en rasistisk vits!, skriver én kommentator under journalisten Jae-Ha Kims twitter-innlegg.

– Du så ikke en egen canadisk pris når Justin Bieber ble populær, eller en britisk vma-pris da Ed Sheeran dominerte listene. Av en eller annen grunn, når Bieber og Sheeran tok av, hadde ikke MTV noe problem med å forstå det og finne plass til dem på nominasjonslistene, skrive en annen.

Mange fans oppfordret også til boikott av sendingen. BTS møtte ikke opp på presseutdelingen ettersom plateselskapet deres har kunngjort at de er på en ferie frem til medio oktober.

SKAPER REAKSJONER: BTS slår rekorder og er verdens største gruppe på nåværende tidspunkt. De vant også i kategorien «beste gruppe», men fansen deres ARMY reagerer likevel sterkt på at bandet ikke blir tatt på alvor i de gjeveste kategoriene. Foto: Jo Soo-jung/Newsis via AP

Engelsk låt og samarbeid havnet i koreansk-kategori

Et annet eksempel som trekkes frem er en annen populær, koreanske gruppe - Monsta X. De var nominert sammen med den amerikanske rapperen French Montana for låta «Who do you love».

Mange reagerte først på at Monsta X ikke ble nevnt da MTV gratulerte French Montana på twitter med nominasjonen.

PARADOKS: Det koreanske boybandet Monsta X' låt med den amerikanske rapperen French Montana har engelsk tekst, men ble kun nominert i k-pop-kategorien. Her er bandet på en prisutdeling tidligere i år. Foto: Jean-Baptiste LACROIX / AFP

Hele sangen er på engelsk og det koreanske boybandet samarbeider altså med den amerikanske rapperen, likevel ble de vurdert i kategorien beste k-pop, hvor de kun fikk smykke seg med nominasjonen, ingen pris.

Det er også et poeng mange nevner i debatten, ettersom konkurransen innad i k-pop-kategorien blir såpass sterk.

Dette påvirker gruppenes mulighet til å etablere et mer solid navn og få mer anerkjennelse utenfor Korea, ettersom band som BTS og Blackpink stjeler mye av oppmerksomheten og prisene.