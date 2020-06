Munroe Bergdorf raser mot L'Oreal: – Skriver dette mens tårene strømmer

Munroe Bergdorf hudfletter L'Oreal etter at de droppet henne fra en kampanje fordi hun luftet politiske meninger.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendisnyhetene og virale trendene fra inn- og utland akkurat nå.

Den britiske modellen og aktivisten Munroe Bergdorf ble i august 2017 ansatt av L'Oreal Paris som ett av deres ansikt utad for et sminkeprodukt som skulle lanseres i en rekke hudfargetoner.

Det gikk ikke som planlagt, for bare en måned senere ble Bergdorf droppet fra kontrakten med sminkegiganten.

Bakgrunnen var at en mann med koblinger til nazisme-grupper hadde kjørt en bil inn i en folkemengde i Charlottesville. I etterkant av angrepet, som drepte én og skadet omkring 28 personer, skrev Bergdorf blant annet dette på Facebook:

– Ærlig talt har jeg ikke energi til å snakke om den rasistiske volden fra hvite mennesker mer. Ja, ALLE hvite mennesker. For mesteparten av dere innser ikke eller nekter å anerkjenne at deres eksistens, privilegier og suksess som en rase er bygget på ryggen, blodet og døden til fargede mennesker. Hele eksistensen deres er bygd på rasisme.

Innlegget ble etter hvert slettet av Facebook, fordi selskapet mente det brøt med deres retningslinjer for rasistisk innhold. L'Oreal på sin side avsluttet kontrakten.

– L'Oreal hyller mangfold. Kommentarene av Munroe Bergdorf går på kant med våre verdier og derfor har vi bestemt oss for å avslutte samarbeidet med henne, skrev sminkemerket den gang, ifølge The Guardian.

Spol frem til 2020. I forbindelse med Black Lives Matter-kampanjen etter George Floyds død, har også sminkegiganten L'Oreal valgt å si sitt, ved å poste teksten «Å si ifra er verdt det» på en sort plakat.

Dét falt mildt sagt ikke i god jord hos Munroe Bergdorf, som høvler over selskapet med sine ord.

– Unnskyld språket mitt, men jeg er SÅ sint!, innleder Munroe og fortsetter:

– FAEN TA DERE, @lorealparis. Dere droppet meg fra en kampanje i 2017 og kastet meg under bussen fordi jeg snakket ut mot rasisme og hvit overlegenhet, sier hun med henvisning til L'Oreals budskap om å tørre å stå opp og snakker for sine meninger.

Hun hevder blant annet at hun fikk sminkemerkets mektige advokater på nakken og mener L'Oreal prøvde å få henne til å fremstå kriminell.

– Rasistiske slanger. Dere forstår ikke dette. Dette er IKKE greit, ikke i nærheten engang. Jeg sa senest i går at det bare var snakk om tid før et rasistisk-som-faen merke kastet seg på bølgen av PR-messige grunner, fortsetter Bergdorf, før hun avslutter på denne måten:

– Faen ta solidariteten deres. Hvor var støtten til meg da jeg snakket ut? Hvor var min unnskyldning? Jeg er kvalm og skriver dette mens tårene strømmer og jeg rister. Dette er gaslighting, avslutter hun.

Såkalt gaslighting beskrives som en systematisk psykisk mishandling for å bryte ned partnerens tro på sin egen hukommelse, virkelighetsoppfatning og dømmekraft.

L'Oreal har hittil ikke kommentert saken i mediene, men Munroe Bergdorf har på sin side fått en rekke støtteerklæringer, mange av dem samlet under hashtaggen #IStandWithMunroe.

Ble strippet for milliardær-tittel: Nå har hun fått en ny

Denne uken kan Kylie Jenner smykke seg med en ny tittel.

Hun er nemlig, med god margin. blitt ranket som verdens mest innbringende kjendisav Forbes - til tross for at samme magasin tidligere denne uka hevdet at Kylie hadde jukset seg til å havne øverst på listen som verdens yngste milliardær tilbake i 2019.

Kylie har nemlig solgt 51% av aksjene i sminkefirmaet sitt «Kylie Cosmetics» til et firma ved navn Coty i januar, og det sørger for at hun nå troner som verdens mest innbringende kjendis med 590 millioner dollar.

– Selv om hun gjennom årene har overdrevet størrelsen til firmaet sitt, er pengene hun dro inn fra avtalen ekte, nok til å rangeres som en av de største kjendisutbetalingene noensinne, skriver Forbes i artikkelen.

Bak Kylie på lista havner Kanye West (170 mill.) , Roger Federer (106,3 mill) og Cristiano Ronaldo (105 mill), selv om det må sies at det er et stort gap fra Kanyes 170 millioner til Kylies 590 millioner.

Er Ben Afflecks private Insta-konto avslørt?

At kjendiser har hemmelige og private Instagram-kontoer i tillegg til sine offentlige er ikke uvanlig, faktisk blir de kalt for finsta (fake Instagram).

At fansen finner ut hva kontoen heter er derimot ikke så vanlig.

Det skjedde med Ben Affleck denne uken. Fansen hans hevder nemlig at de har funnet kontoen som skal være hans private.

Kontoen heter «positiveattitudehunting», et ordspill på hans kjente film «Good Will Hunting». Bildet viser Ben mens Ana de Armas kysser ham, og i biografien står det «bare en far som noen ganger lager filmer», samt en link til Easterncongo.org, som er et veldedig initiativ Ben Affleck startet.

Ben Affleck kan være avslørt med en såkalt finsta - fake instagram-konto som skal være hans private. Foto: Pa Photos

Kontoen har hele tre følgere; eks-kona Jennifer Garner, hans nåværende, dog ubekreftede skuespiller-kjæreste Ana de Armas og en tredje, ukjent person.

Spørsmålet er nå hvem den tredje personen er. Noen fans spekulerer i om det er Matt Damons finsta-konto, ettersom han er en av Bens beste venner, mens andre tipper det kan være ett av barna til Ben og Jennifer Garner.

Ben Affleck har tidligere vært svært åpen om sine rusproblemer og har fortalt at en ny Batman-film ville tatt livet hans. Eks-kona Jennifer har i alle år vært hans nærmeste støtte.

Den siste tiden har altså Ana de Armas vært hans nærmeste støtte og dukket opp med Affleck i flere offisielle sammenhenger, til tross for at ingen av de to har ønsket å kommentere forholdet.

Armas spås å være den neste store i Hollywood, og hun spiller den lukrative rollen som Bond-pike i den kommende Bond-filmen «No Time To Die». Der har blant annet Billie Eilish har tittellåta.

