Musikeren mot strømmen

I stor grad er det slik at veldig mange musikanter søker seg mot Oslo. Saksofonisten, komponisten og bandlederen Ola Asdahl Rokkones har gått motsatt vei og slått seg ned i Tromsø. Det har han absolutt ikke tatt skade av.

36 år unge Asdahl Rokkones har studert ved konservatoriet i Nordens Paris og på grunn av sine kvaliteter har han både blitt tildelt Tromsø kommunes kulturpris og for kort tid siden det høythengende Barentsstipendet. Det sistnevnte har han fått for sitt arbeid på tvers av grenser - både geografiske og musikalske. Her kommer det to eksempler som forteller oss hvor fortjent den tildelinga er.

Først ut er den norsk/russiske kvartetten Treskatresk - satt sammen av to russiske ord som betyr noe i nærheten av knitrende torsk. De fire, trommeslageren Jakop Janssønn, pianisten Andrei Kondakov og bassisten Vladimir Volkov i tillegg til Asdahl Rokkones på tenorsaksofon, møttes første gang i 2015 i forbindelse med musikk til et stumfilmprosjekt til Tromsø International Film Festival.

Frøet var sådd, kjemien stemte og det har ført til turneer både i Norge og Russland. I 2017 bestemte de seg for å skape musikk basert på inntrykk fra stedet de sist spilte konsert. Alle fire har skrevet musikk og både Kabelvåg, Mo i Rana og behandlinga av døde russiske krigsfanger i Norge har fått sine hyllester.

De to meget dyktige norske musikantene har fått reisefølge av to tilsvarende musikanter av samme kaliber fra St. Petersburg. Her hjemme hører vi lite om det som skjer i russisk jazz, men Kondakov og Volkov forteller oss umiddelbart at nivået er skyhøyt.

Vi blir servert melodisk, ofte litt melankolsk musikk med røtter fra både den norske og russiske sida av grensa. Uttrykket er vakkert og egna til å skape flotte og sterke bilder. Mye er i balladeuniverset, men de fire kan absolutt trø til også - de har ting å melde uansett.

Treskatresk har blitt et utmerket bevis på at samarbeid over grensene, både musikalsk og geografisk, er både riktig og viktig.

Duoen Mean Steel er definitivt noe for seg sjøl.

Det stopper på ingen måte der for den åpenbart grenseløse Asdahl Rokkones. Jazz, folkemusikk og klassisk musikk er alle uttrykk der han føler seg hjemme og i den unike duoen Mean Steel finner vi spor av alt dette og sikkert litt til.

I samarbeid med landsdelsmusiker Hans-Urban Andersson fra Musikk i Nordland, med bakgrunn som saksofonist i dansebandet Curt Jürgens, har Asdahl Rokkones skapt et ganske så unikt univers. Nå er cello Anderssons hovedinstrument, men han spiller også saksofon, klarinett og trommer - gjerne samtidig. Asdahl Rokkones spiller både saksofon, dobbeltsaksofon og trommer - også det gjerne samtidig!

Mean Steel har fått en rekke komponister til å skrive for seg og at det har ført til et helt spesielt lydlandskap kommer vel neppe som noen bombe. Noe har de også skrevet sjøl og det fører til en enorm variasjon i uttrykket. Det hele ender for sikkerhets skyld ganske så rocka med to saksofoner, cymbaler og resitasjon - tøft!

Ola Asdahl Rokkones har åpenbart funnet hjem i Tromsø. Det har i alle fall ført til mye spennende og original musikk.

Treskatresk Man in the Sea Finito Bacalao Records/Musikkoperatørene