Mye godt øl i Vinmonopolets slipp

Det kommer mye godt øl på Vinmonopolets slipp i dag.

Jeg har fått anledning til å teste noe av ølet som blir lansert på Vinmonopolet i dag. Her er tre av dem. Flere kommer i neste uke.

7 Fjell, Bad Habit

Adictiv Pale Ale, i følge bryggeriet. En undertittel de ser ut til å gi sine pale ales som vinner tendere (anbud) på Vinmonopolet.

Av de mørkere pale ales, med en nydelig skumtopp.

Jeg får dufter av granskog, mango og lett karamell. Noe som gjør at jeg forventer meg en øl med en fot i tradisjonell pale ale, og en fot i det mer moderne.

Smaken bekrefter i stor grad dette. Det er rikelig med sydlig fruktighet, men under denne ligger den gode gamle smaken av noe mer nordisk og jordnært.

Ettersmaken har en dempet bitterhet, som lar deg suge lenge på de gode smakene fra ølet.

Passer til kvelder med gode venner, men tåler og et godt kjøttmåltid.

Foto: Sammy Myklebust

Nøgne Ø, Inappropriate Gardening

Et hveteøl med agurk, sitronverbena og mynte.

Den er en hveteøl - og den ser ut som en hveteøl. Passe lys, passe uklar og med et passe skum på toppen.

Den lever raskt opp til navnet når agurk, i hovedsak skall, møter nesen. Antagelig kommer denne lille skarpheten fra mynten.

Jeg innrømmer gjerne at Sorachi Ace, som er en av humlene her, ikke er blant mine favoritter, men her fungerer den glimrende. Den litt vinaktig skarpheten, som jeg ellers er skeptisk til, smelter her greit sammen med tilsatt agurk, sitronverbena og mynte.

Agurken og mynten koser lenge med ganen og utgjør med det hele ettersmaken.

Passer til en solid salat eller vårens stekte makrell, men jeg kan og tenke meg å prøve den til hvit fisk.

Foto: Sammy Myklebust

7 Fjell, Ilskebeist

Quadrupel, lagret på ståltank etter at den først ikke gjæret godt nok ut.

Sterkt øl har ofte litt lite skum, slik denne har. Dyp ravbrun på farge.

Duft av karamell og kort oppsummert en symfoni av tørkede frukter.

I munnen er ølet overraskende lett. Noe som fort kan bli en utfordring med et så sterkt øl. Misforstå meg rett her. Dette er ikke mangel på smak, men følelsen ølet gir i munnen. Fruktene er med, men smelter her sammen med brødaktige toner.

Ettersmaken gir en lang behaglig kombinasjon av kandissukker og de omtalte mørke fruktene.

Passer etter at solen har gått ned.

Foto: Sammy Myklebust

Som nevnt kommer det flere omtaler i neste uke, men dersom du vil sjekke utvalget selv kan muligens dette søket være til hjelp.

Les også Prisjusteringer: Øl på tilbud på Vinmonopolet