Myggfangere rives vekk som is i varmen: Ekspertene er kritiske til om massiv fangst gir noen som helst effekt

Myggen har kommet i hopetall etter nydelig vårvær, men ekspertene stiller spørsmål ved forsøkene på å få bukt med blodsugerne.

Den kalde mai-måneden og sen snøsmelting har sørget for at vi i juni har fått mengder av mygg ute, fordi det har vært nok av små, midlertidige dammer hvor de har kunnet legge egg.

– Vårværet har gjort at det er mye mygg ute nå, sier insektsforsker Frode Ødegaard ved NTNU.

I Norge har vi tusenvis av myggarter, men omtrent 40 myggarter er blant de som kalles stikkemygg, som pleier å spre seg over hele sommersesongen. På grunn av værforholdene har det blitt en endring på det i år.

– De myggartene som er aktive på forsommeren har gjort det veldig bra og virkelig kommet for fullt, men når det har vært så varmt som nå i juni så klekker mye samtidig, selv om det er arter som egentlig skulle klekkes senere om sommeren, forklarer Ødegaard.

– Vil det sørge for at det blir mindre mygg senere i sommer?

– Nei, det er værforholdene som vil avgjøre hvor mye mygg det blir i juli, slår Ødegaard fast.

Seniorforsker Frode Ødegaard ved NTNU. Foto: Norsk institutt for naturforskning

– Hadde det kommet en kulde- eller tørkeperiode i en kritisk fase av klekkingen så hadde det vært annerledes. Hver mygg kan legge hundrevis av egg, så når forholdene er bra slik som nå, så blir det mange på kort tid, forteller insektsforsker ved NMBU og forfatter, Anne Sverdrup-Thygeson.

Det er ikke bare myggen som stikker, og selv om insektsforskerne påpeker at myggen, knott og klegg er vidt forskjellige, kan de for vanlige folk lett kategoriseres som irriterende insekter.

– Svi-knott kommer ofte frem i skumringen, især om du er nær fuktige områder som sumpskog. De er veldig små og kan være ned i en millimeters størrelse. De krabber inn i nesa, øra og bak brillene og oppleves som ganske irriterende. Trøsten er at sviknotten her i Norge har en tropisk kusine som pollinerer kakaoblomster og gjør at vi får sjokolade, forteller Sverdrup-Thygeson.

Ekspertene med dårlig nytt om myggmaskiner: – Ingen garanti

Flere lokale medier melder om utsolgte myggmaskiner landet over i et forsøk på å unngå myggen, og flere privatpersoner dokumenterer enorme myggfangster både i aviser og sosiale medier.

Men ekspertene har dårlige nyheter til tross for litervis med døde mygg:

– Jeg har aldri sett noen test av hvordan disse virker i en større sammenheng, men de fanger mange mygg og de som selger det vil selvsagt si at det fungerer. Spørsmålet er om det egentlig hjelper, eller om nye mygg flyr inn fra naboområder. Hvis de virkelig er effektive, er neste spørsmål om det påvirker økosystemet negativt, dersom hele nabolaget har slike myggfangere, at det blir så mange færre mygg i området at det blir færre fulger der også, sier Sverdrup-Thygeson.

Heller ikke Folkehelseinstituttets Preben Skrede Ottesen er imponert.

– Disse myggfangerne fanger mygg så det holder og posene blir fulle, men det jeg og mange stiller spørsmål ved, er hvor mye det hjelper på myggplagene og dermed om de har noe for seg. Vi vet ikke om de tar ut 90 prosent eller 1 prosent andel av myggen, sier Skrede Ottesen.

Han nevner et tv-innslag på NRK hvor eieren av en myggmaskin kunne vise frem en stappfull pose med mygg, samtidig som eieren likevel hadde vært plaget av myggen.

– Det finnes ingen gode tester, og folk vil nok ikke innrømme at de har kjøpt katta i sekken, for de koster ganske mye, men det er nok sånn at du vil oppleve å bli stukket selv med en myggfanger på verandaen, påpeker han.

Han forteller likevel at myggfangerne har nytte forskningsmessig.

På Norsk institutt for naturforskning tar nemlig Sondre Dahle mot poser med mygg fra privatpersoner over hele landet. På den måten får han oppdatert artsdatabasen for ulike steder i landet.

Derfor anbefales ikke myggspiral

Tradisjonelt sett har også myggspiraler vært vanlig å bruke i kampen mot mygg, men Skrede Ottesen vil ikke anbefale å gå til innkjøp av disse.

Preben Skrede Ottesen, avdelingsdirektør i seksjon for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet. Foto: Lene Solbakken/FHI

– Jeg er ikke så glad for disse myggspiralene. De gjør at både menneske og mygg inhalerer disse giftene, som virker sterkere gjennom lungene enn på huden. De er ikke dødelig på noen måte, men det er ikke akkurat helsekost å innta røyk med permetrin, forteller han.

Slik motvirker du myggstikk - med og uten myggmidler

– FHIs råd mot mygg er å kle seg, og hvis man skal sitte ute på en varm kveld hvor det er fristende å sitte med bare armer, så kan man bruke myggmidler. Myggmidlene har forskjellig prosentvis styrke, men det betyr ikke nødvendigvis at de er mer effektive, men at de varer lenger.

– Oljebaserte myggmidler er det som fungerer godt, og gullstandarden er myggmidlene som har DEET og icaridin. Mange såkalte eteriske oljer fungerer også, men ikke så godt.

Heldigvis finnes det enkle ting du kan gjøre for å bli mindre stukket, og selv bruker insektsforsker Svedrup-Thygeson bare myggmidler når det er absolutt nødvendig.

– Siden myggen tiltrekkes av lukt kan det være en fordel å ta seg en dusj om du er svett, forteller Sverdrup-Thygeson.

– På en veranda kan det hjelpe å ha en kraftig bordvifte sånn at myggen blåser vekk fra der du sitter. Det er et enkelt og helt ufarlig råd, forteller hun.

Hvis du først blir stukket er det viktig å gjøre alt du kan for å unngå å klø, med mindre du vil skape et mer irriterende sår.

– Å klø er veldig fristende, men det skaper bare mer trøbbel. I verste fall kan såret bli betent og plage deg lenger, forteller hun og legger til:

– Du reagerer gjerne mindre på myggstikk utover sommeren, så husk at det blir bedre og bedre for hver sommerkveld.

Derfor blir du stukket av myggen

Har du hørt at myggen stikker deg fordi du har søtt blod? Vel, det faktisk sånn at noen er mer attraktiv for myggen og blir stukket mer enn andre.

– Når myggen finner sitt bytte går den etter karbondioksid som skilles ut fra ånden, varmeutstråling og dufter og lukter. Myggen blir mer på let etter deg hvis du har høyt stoffskifte, som når du har trent, er gravid eller har drukket alkohol, sier hun.

Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Skulle du bli stukket kan du være sikker på at det er en hunne som er på jakt etter blod for å kunne få frem egg. Hannene stikker aldri, de lever kun av blomsternektar.

Folk reagerer ulikt på stikk.

– I Oslo og Kristiansand har vi det som kalles t-banemyggen, som vanligvis går på fugl, men som også kan stikke mennesker. Den har slått seg ned i t-banenettet eller finnes i kjelleren på bygg og kloakknettet. Noen har meldt at de har reagert kraftig på denne.

Insektsforsker Sverdrup-Thygeson legger til at hun ikke er særlig imponert over alle forsøkene på å fjerne myggen, ei heller negativ omtale av myggen i mediene.

– Mygg og andre insekter har en viktig rolle i økosystemet, blant annet som mat for fugl, fisk og alle slags større dyr. Vi har en lei tendens til å tro at alt skal være tilpasset oss og sånn er det virkelig ikke, vi må huske at denne kloden ikke er skrudd sammen kun for å tjene oss mennesker, påpeker hun.

