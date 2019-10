Mysteriet kan være avslørt i ny studie: Derfor får kvinner orgasme

Takke være kaniner på antidepressiva, har forskerne fått bekreftet en av sine hovedteorier om hvorfor kvinner får orgasme. Førstelektor Torfinn Ørmen er imidlertid skeptisk, og lener seg på en annen forklaring.

«En kvinnes kropp er som en fiolin, det krever en utsøkt musiker for å spille riktig på den.»

Sitatet kommer fra romanen «The Catcher in the Rye» av J. D. Salinger. Boka ble skrevet i 1951, men nærmere 70 år etter bokas utgivelse, er sitatet like gjeldende.

For en utsøkt musiker, er stående applaus belønningen, samt selve beviset på at man har lykkes. Og selv om det absolutt er mulig å nyte sex uten orgasme, så kommer vi ikke utenom at i senga, er orgasme = stående applaus.

Den kvinnelige orgasmen blir ofte omtalt som et mysterium, litt fordi mange kvinner synes det er vanskelig å oppnå orgasme, men også fordi den kan trigges på så mange ulike måter.

Og det er klart: Alt som er uforutsigbart og «hard to get», blir litt mer spennende og mystisk.

- Den mannlige orgasmen er mer forutsigbar enn den kvinnelige, som er variert og kompleks. Kvinner kan komme vaginalt og klitoralt, og kvinnekroppen har veldig mange erogene soner. Husk at det finnes damer som kan få orgasme av å bli stimulert på brystvortene, har sexolog Bianca Schmidt tidligere sagt til Nettavisen.

Kaniner på antidepressiva

Men det er først og fremst noe helt annet som gjør at den kvinnelige orgasmen blir omtalt som et mysterium, nemlig spørsmålet som i alle år har holdt atferdsbiologene våkne om natta:

Hvorfor får kvinner egentlig orgasme?

Menns orgasme har en klar biologisk funksjon, nemlig å befrukte kvinnen med utløsning av sædceller, mens kvinnens orgasme tilsynelatende er helt biologisk meningsløs for menneskearten.

Kompleks, uforutsigbar og vanskelig å forstå, altså. Litt som kvinnen selv, vil mange si.

Det har imidlertid ikke manglet på teorier, og en av hovedteoriene de siste årene, har vært at orgasmen påvirker, kanskje til og med stimulerer, eggløsningen.

For mange arter er det fremdeles slik hunnens eggløsning stimuleres som en følge av paring, altså det vi kaller indusert eggløsning. Dette gjelder for eksempel for katter, kaniner, mus og kameler. Det er et protein i hannens sædveske som gir eggløsningen.

Mennesker har spontan eggløsning, altså har kvinnen en syklus og får eggløsning på egen hånd - uavhengig av om hun har sex eller ikke. Men noen forskere har altså en teori om at eggløsningen hos mennesker kan påvirkes av én viktig faktor, nemlig orgasmen.

I en helt ny studie, publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, har forskerne testet teorien på kaniner. Studien er omtalt av flere medier, deriblant The Guardian og New Scientist.

Den ene gruppen kaniner fikk antidepressiva, som kan gjøre det vanskeligere å få orgasme, mens den andre gruppen var umedisinerte. Så lot de kaninene humpe som de ville, og resultatet bekreftet forskernes teorier:

Kaninene på antidepressiva hadde 30 prosent lavere «eggløsnings-«rate» enn de som ikke fikk noen medisin.

Førstelektor Torfinn Ørmen, zoolog og forfatter av flere bøker om menneskets evolusjon, er skeptisk.

- Noen dyr, som kaniner, kan justere eggløsningen sin, men vi mennesker er ikke kjent for å kunne gjøre det. En kvinne slipper ett egg per måned, mens kaniner masseproduserer både unger og egg, påpeker Ørmen.

- Så du sier rett og slett at vi ikke kan sammenligne oss med kaniner?

- Det stemmer, ler Ørmen.

FØRSTELEKTOR: Torfinn Ørmen har gitt ut bøker om menneskets evolusjon. Foto: Ulla Schildt

- Den sikreste teorien

En orgasme frigjør en rekke hormoner i kroppene våre, som dopamin, prolaktin og oxytocin. Forskere bak en studie fra 2016, mener at disse hormonene er med på å stimulere til eggløsning.

- Det er en av mange teorier, men ikke noe vi kan slå fast, sier Ørmen.

Selv mener han vi har mer grunnlag for å snu på teorien. I stedet for å si at orgasmen påvirker eggløsningen, kan vi si at eggløsning påvirker sexen - og derfor også orgasmen.

- Når en kvinne har eggløsning er hun mer mottakelig for sex. Noen endrer for eksempel oppførsel eller opplever økt sexlyst, forklarer Ørmen.

Problemet er bare at mannen ikke kan se på kvinnen at hun har eggløsning. Vi mennesker har nemlig skjult eggløsning - i motsetning til enkelte dyr, eksempelvis sjimpansen, som får en tydelig rødfarget vulva.

Hvis mannen ønsker å befrukte kvinnen, må han derfor være tilgjengelig, samt sørge for at kvinnen blir tilfredsstilt - slik at hun vil ha sex igjen og igjen.

Og det er her den kanskje sikreste teorien kommer inn i bildet, mener Ørmen.

- Orgasme er belønningen for å ha sex. Ingen gidder å ha sex hvis det ikke er lystbetont, og selv om man kan ha god sex uten orgasme, er det ingen tvil om at orgasmen gjør det ekstra behagelig.

Får man stående applaus, vil man tilbake på scenen. Får man orgasme, vil man tilbake på soverommet.

Orgasmen hjelper sædcellen på vei

En annen teori går på at orgasmens muskelkramper bidrar til å gi sædcellene et push i riktig retning.

Når kvinnen får orgasme, trekker nemlig livmorhalsen seg sammen. Og da kan sædcellene få litt drahjelp opp i livmoren og videre ut i egglederen - slik at reisen mot egget blir litt lettere.

I noen få tilfeller, kan orgasme også føre til ekstra eggløsning - eller tidligere eggløsning, men da er det kun snakk om timers forskjell.

- Det stemmer at muskelsammentrekningene gir sædcellene ekstra fart, men samtidig har vi sett studier som viser at sædveska inneholder stoffer som gjør at livmorhalsen pumper fart, sier Ørmen, og avslutter:

- Det er nemlig ikke utløsningen som sprøyter sædcellene inn i livmora. De beveger seg fort, disse små rakkerne, men de kommer seg inn dit fortere enn de svømmer - så de får hjelp.