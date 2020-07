Mystisk drapsoffer fra Jernalderen funnet: - Det er ikke mange måter å ende opp i ei grøft på, med hodet i bakken og hendene bunnet

«Et potensielt grusomt dødsfall,» sier arkeologene.

Britiske arkeologer har gjort et interessant funn i Buckinghamshire, rundt en time utenfor London.

Nederst i ei grøft fant de skjelettet av en mann - liggende med hodet ned og hendene bunnet fast på ryggen. Arkeologene tror mannen har levd under jernalderen, for rundt 2500 år siden.

Så langt vet de lite om hvordan mannen døde, men antar han ble drept eller henrettet.

- Mannens død er et mysterium for oss, men det er ikke mange måter man ender opp i ei grøft på, med hodet i bakken og hendene bunnet. Vi håper osteologene kan belyse dette potensielt grusomme dødsfallet, sier arkeolog Rachel Wood i en pressemelding.

- Overrasket

Mannen ble funnet ved Wellwich Farm i forbindelse med utbyggingen av den nye jernbanelinjen i England, High Speed 2, som skal forbinde London med Birmingham, East Midlands, Manchester og Leeds.

Skjelettet var ikke det eneste funnet som ble gjort. Under gravingen fant arkeologene også en Stonehenge-aktig treformasjon, som de tror har blitt brukt i ulike seremonier.

SEREMONIELL: Under gravingen fant arkeologene også en Stonehenge-aktig treformasjon. Foto: HS2

I tillegg har de funnet gullmynt fra Jernalderen, samt flere tegn til tidligere beboelse på området, skriver BBC.

- Vi visste allerede at Buckinghamshire er rik på arkeologi, men vi ble litt overrasket over å finne et område som viser menneskelig aktivitet hele 4000 år tilbake i tid, sier Wood i pressemeldingen.

Høy status

Skjelettet lå begravd i en kiste med bly på innsiden. Utsiden var trolig lagd av tre. Arkeologene tror mannen må ha vært av høy status siden dette var dyrt materiale.

KISTEN mannen ble funnet i tyder på at han var av høy sosial status, mener arkeologene. Foto: HS2

Arkeologene skal nå fortsette å utforske området, samt undersøke skjelettet nærmere.

- Funnene på Wellwick Farm understreker faktum at folk levde, jobbet og døde i dette området, lenge før vi var her, avslutter Wood.