Nå avslører Apple høstens store nyheter

iPhone 11, Apple TV+, Apple Watch, Apple Tag og iOS 13. Nå avduker Apple sine største nyheter.

Tirsdag klokken 19.00 sparket teknologigiganten Apple i gang sin årvisse høstlansering, hvor de viser fram sine største produktnyheter for året som kommer.

Se pressekonferansen direkte: Apple smeller til og strømmer for første gang tirsdagens pressekonferanse direkte på YouTube. Start strømmen i vinduet over.

Fra Steve Jobs Theater i sitt hovedkvarter i Palo Alto i USA kommer Apple til å avsløre den nye mobilen iPhone 11, sammen med en rekke andre nyheter. Du kan lese om alt som rører seg på ryktebørsen her.

Apple TV+



Ifølge Tim Cook er de tre trailerne som er ute med kommende innhold til film- og serietjenesten Apple TV+ sett over hundre millioner ganger. Dermed fikk vi se den første traileren til Jason Momoas actiondramaserie «See».

Men en viktigere nyhet var pris og lansering:

Apple TV+ vil lanseres den 1. november i 100 land, og vil koste fem dollar i måneden.

Dermed legger Apple seg langt under Netflix, HBO og Disney i pris.

Ny iPad med 10,2 tommers skjerm

Apple avduket en ny iPad med en skjerm på 10,2 tommer. Den skal erstatte dagens mest populære iPad på 9,7 tommer.

Strengt tatt er det en oppdatering av dagens generasjon, med større skjerm. Den får for eksempel ikke den nyeste prosessoren, men en A10. Samtidig støtter 10,2-tommeren Apple Pencil.

Spesifikasjonene reflekteres imidlertid i prisen: 330 dollar i USA. Det bør bli rundt 3000 kroner.

Apple Watch Series 5

Apple avduket en nye generasjon av Apple Watch - Apple Watch Series 5.

Til tross for at Apple Watch tradisjonelt har hatt utfordringer med batteritiden er en av nyhetene med Series 5 at skjermen alltid er på. Apple hevder at batteriet skal vare like lenge som før.

For friskuser kommer Apple Watch Series 5 med en gledelig nyhet: Kompass.

Klokken er ellers tilsvarende dagens klokke i utforming, men kommer som ryktene spådde i en keramisk urkasse og urkasse i titan.

Apple Arcade

Apple startet med på vise fram spilltjenesten Apple Arcade. Dette er en oppdatering av spilltjenesten Apple allerede har, men nå ønsker Apple å rette mer fokus på spilling - og månedlig betaling fra kundene.

Apple håper Arcade skal bli et slags spillenes svar på Netflix. Tjenesten lanseres den 19. september i 150 land og skal koste om lag fem dollar i måneden.

Ifølge Apple skal det være over 100 eksklusive spill klare eller under utvikling kun for iOS. Med på laget har Apple store spillutviklere som Konami, Capcom og Annapurna Interactive.

Noe av innholdet i Apple TV+ som blir tilgjengelig den 1. november 2019. Apple forsikrer om at det vil komme mer innhold fortløpende.