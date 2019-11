Nå begynner Instagram å skjule hvor mange som har likt innlegg

Instagram kommer snart til å skjule hvor mange som liker bildene og videoene på plattformen i USA. – Halve LA vil miste jobben, kommenterer Showtime-produsent.

På et arrangement i regi av teknologi- og livsstilsmagasinet Wired i helgen, annonserte Instagram-sjef Adam Mosseri at de snart vil begynne å skjule hvor mange som har likt et innlegg på Instagram.

Testen vil i denne omgang gjelde i USA.

Håpet er at endringen kan redusere angst blant Instagram-brukere, spesielt blant yngre mennesker, og gjøre sosiale medier til mindre av en konkurranse.

– Jeg tror en må tenke nytt om noe av det grunnleggende i hvordan Instagram fungerer, og det er det vi prøver å gjøre med private tellinger, sa Mosseri under presentasjonen på Wired25, ifølge Variety.

– Tanken er å prøve og lette på trykket på Instagram, gjøre det til mindre av en konkurranse, gi folk mer plass til å fokusere på å få kontakt med mennesker de elsker og ting som inspirerer dem, fortsatte han.

Instagram-sjefen er klar på at grepet mest sannsynlig kommer til å skade businessen på kort sikt, men tror likevel at det som er bra for folk også vil være bra for bedriften på lang sikt.

– Halve LA vil miste jobben

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og det er naturligvis en blanding av hyllest og fordømmelse. Skeptikerne frykter at Instagram nå tar livet av en av de viktige sosiale valutaene på plattformen.

– Om Instagram fjerner «likes», kommer halve LA til å være uten jobb, kommenterer Tommy Alter på Twitter.

Han er produsent på Showtime-talkshowet «Desus & Mero».

Kim Kardashians berømte bilde nedenfor var et av hennes mest likte på Instagram i 2015. Hun publiserte det da hun rundet 27 millioner følgere. I dag har Instagram-kjendisen over 150 millioner følgere.

Personene som publiserer bilder og video på Instagram kommer til å se hvor mange som liker innleggene, men tallet skjules for alle andre.

Noen frykter at dette vil ramme uoppdagede talenter.

– Å fjerne likes kan være forferdelig for nye talenter. Arbeidet mitt ble sett fordi større profiler så hvor populære mine ting var, og delte dem til sine følgere. Uten likes vil anerkjennelse i kunstverdenen igjen handle om «hvem du kjenner» eller elitens smak, twitret kunstneren Peter DeLuce.

Instagrams administrerende direktør Adam Mosseri (i midten) poserer sammen med Instagram-gründerne Mike Krieger (t.v.) og Kevin Systrom. Foto: Instagram (Facebook Inc)

Cardi B: – Det er kommentarene som er problemet

Det vil fortsatt være mulig å kommentere på innleggene, og mange tror at dette vil øke fokuset på faktisk engasjement.

– Om du virkelig elsker hva du gjør, kommer du til å fortsette med det uansett om «likes» på Instagram er offentlige eller ikke, kommenterer musikkjournalist Sowmya Krishnamurthy på Twitter, ifølge Variety.

Også Wired-redaktør Nick Thompson luftet sin mening:

– Jeg personlig synes dette er fantastisk. Det gjør Instagram mindre likt et stressende spill, spesielt for barn, kommenterer han.

Den amerikanske rapperen Cardi B. kommenterer i video på Instagram (som for øvrig har fått 1,1 millioner likerklikk) at det var da Instagram åpnet for å like og svare på nettopp kommentarer at plattformen endret seg til det verre.

– Enkelte vil kommentere helt avskyelige ting bare for å få en reaksjon. Jeg ser folk bruke all sin tid på trolling på Instagram, og jeg synes det er dette som virkelig ødelegger for Instagram.

USA er ikke det første landet hvor dette testes ut i. Instagram startet med Canada har siden utvidet området til Irland, Japan, Brasil, Australia og New Zealand.

Hvor mange følgere en person har, kommer fremdeles til å være offentlig.

Kylie Jenners babybilde er i skrivende stund det mest likte bildet på Instagram. Her er de 20 mest likte innleggene.