Nå blir Mia Gundersen og Asgeir Borgermoen «Farmen»-kjendiser

- Jeg var utslitt allerede før jeg kom inn, sier Mia Gundersen til Nettavisen.

OBS: Spoiler! Denne artikkelen inneholder avsløringer fra denne ukens episoder av «Farmen kjendis».

Uten at de andre deltakerne får beskjed om noen ting, kommer Mia Gundersen (58) og Asgeir Borgermoen (48) bokstavelig talt vandrende inn i årets «Farmen kjendis»-sesong denne uken.

LES OGSÅ: Mímir Kristjánsson takket ja til «Farmen» for penger til å drive valgkamp

Begge har gjort sine TV-opptredener tidligere. Mia Gundersen i blant annet «Norske talenter», «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» og «Skal vi danse». Asgeir Borgermoen er best kjent fra Barne-TV-seriene «Fritt fram» og «Sjefen over aller sjefer».

Og nå sjekker de altså inn som utfordrere på «Farmen kjendis».

– Det var utrolig nervepirrende. Jeg husker fortsatt den dagen vi ankom gården og bare vandret over tunet til de andres store overraskelse, forteller Borgermoen til Nettavisen.

UTFORDRERNE: Mia Gundersen og Asgeir Borgermoen ankommer «Farmen kjendis» som årets utfordrere. Foto: TV 2

Vanskelig start

De begge takket ja til deltakelsen for å få en skikkelig utfordring, men innrømmer overfor Nettavisen at oppholdet kanskje ble litt annerledes enn det de hadde sett for seg.

– Jeg visste på mange måter hva jeg gikk til. Det handler om å nullstille seg, så sånn sett gikk det veldig fint. Men vi merket vel begge to på det å komme inn i en gruppe som allerede var veldig etablert, sier Borgermoen til Nettavisen og fortsetter:

Han forteller at det var utfordrende å finne sin plass uten å blande seg så alt for mye inn i rutinene som allerede var etablert på gården.

– Jeg tror det på mange måter er tøffere å komme inn på «Farmen kjendis» som utfordrer, enn det er for de som har vært der helt fra start og har vært med på å bygge opp rutinene og systemet de hadde dannet seg.

For Mia Gundersen var det imidlertid andre faktorer som gjorde starten på «Farmens»-oppholdet ekstra tungt.

– Jeg var helt utslitt

Til Nettavisen forteller Gundersen at hun var sliten allerede før hun ankom gården.

– Jeg var helt utslitt i både hodet og kroppen før jeg kom inn på gården. De siste ukene før jeg skulle reise var det mye som skjedde på jobb og på privaten, sier Gundersen til Nettavisen uten å utdype mer.

Innspillingen av «Farmens kjendis» foregikk i mai i fjor, måneder etter innspillingen av både «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» og «Norske talenter».

Rett før Gundersen ankom gården var hun også deltaker i TV-programmet «Familieduellen» på TV 2 der hun og familien åpnet opp om sykdomsdramaet som hadde rammet familien.

– Vi har opplevd tragedier av forskjellige former. Vi er laget sånn at vi må ha galgenhumor og le av det vonde som skjer i livene våre, uttalte Gundersen i programmet og refererte blant annet til farens kreftdiagnose.

LES OGSÅ: Mia Gundersen: - Jeg nyter den nye fasen i livet mitt

Etter at det ble slutt med fotograf Marcel Leliënhof for snart fem år siden etter et 15 år langt forhold, har Gundersen også vært svært åpen rundt de mange omveltingene i livet hennes.

I et intervju med Dagbladet i desember kunne hun fortelle at livet har gått fra å være så langt nede på bunnen som det kan, til etter hvert å stabilisere seg.

– Jeg har lært å stå på egne bein, og finne min indre drivkraft. Når du plutselig må klare alt selv, men bare har én økonomi og gjelden øker, da blir man løsningsorientert. Jeg er ikke en person som legger meg ned i motgang, selv om det har vært noen tunge tak, uttalte hun til avisen.

Stiller med gårdserfaring

Til tross for en noe tøff start for utfordrerne, kommer de begge inn med erfaring og kunnskap som de mener kommer godt med til «Farmen»-deltakelsen.

– I tillegg til å ha en del gårdserfaring fra jeg var liten da jeg vokste opp på går, er jeg veldig flink til å tilpasse og nullstille meg. For meg blir det rett og slett ingen særlige utfordringer om jeg skal være helt ærlig, sier Asgeir Borgermoen til Nettavisen.

Også Mia Gundersen kan stille med erfaring fra gård.

– Selv om jeg aldri har bodd på en gård selv, så er jeg oppvokst med gården til besteforeldrene mine, så jeg vet hva mye går ut på, sier Gundersen.

«Farmen kjendis» sendes på TV 2 tirsdager, onsdager og søndager klokken 20:00.