Nå endrer Ikeas klassiske bag seg: Får regnbuefarger

Lanserer helt ny handle-bag for å hylle alle menneskers like rettigheter.

Ikea endrer sin klassiske handle-bag, som vanligvis har vært farget blå. Den vil nå få regnbuefarger for å hylle «pride».

Det er Nyheter24 som kom med avsløringen.

- Ja, vi vil selge den i Sverige fra og med 1. juli, sier Tina Björeman, presseansvarlig for boliginnredning i IKEA-gruppen Sverige, til Nyheter24.

Posen blir dermed utgitt like før Stockholm Pride går av stabelen. Og årsaken til Ikeas nyeste lansering er å gjøre folk oppmerksomme på mennesker like rettigheter.

- Vi har jo et motto om at alle mennesker er like mye verdt, og vi velger å være oppmerksomme på det gjennom symbolske ting, sier Björeman.

Prisen på den nye handle-bagen er fortsatt ikke satt, men vil trolig være litt dyrere enn den klassiske versjonen.

- Disse bagene koster vanligvis rundt ti kroner mer enn den klassiske utgaven, forteller Björeman.

Den vanlige bagen vil i midlertidig bli solgt som vanlig i Ikeas butikker