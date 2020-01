«House Of The Dragon» kommer i 2022, sier programsjefen i HBO.

«House Of The Dragon» er satt 300 år før hendelsene i «Game of Thrones», og forteller historien om Targaryen-slekten og dens konger, altså forfedrene til Daenerys.

Produsentene går nå ut og sier at serien trolig vil dukke opp på skjermen din i 2022:

– Det er min gjetning, sier HBO-programsjef Casey Bloys til Deadline, og understreket at det er for tidlig å være mer spesifikk enn det.

Serien har utgangspunkt i George R.R. Martins bok «Fire and Blood», og serieskaperne er Ryan Condal og R.R. Martin.

– De starter å skrive akkurat nå, forteller Bloys.

Serien vil få svært høy prioritering av HBO, kan programsjefen opplyse om:

– For meg akkurat nå, tror jeg at det å få «House of the Dragon» på luften vil være den viktigste prioriteringen, melder Bloys.

– Det er ingen andre blinkende grønne lys eller noe sånt. Det er ingen andre umiddelbare planer. Vi fokuserer på «House of the Dragon».

På Martins hjemmeside står det at «Fire and Blood» forteller hvordan Targaryen-slekten samlet de syv kongerikene under seg, og tar også med hvordan borgerkrigen nær veltet hele regimet, melder VG.

Serien ble først annonsert på en pressekonferanse i oktober i forbindelse med selskapets nye strømmetjeneste HBO Max, som lanseres i mai 2020.

Det skal i første omgang spilles inn ti episoder.