Nå er denne 90-talls klassikeren tilbake

Hvis du var ungdom på 90-tallet husker du garantert denne.

1990-årene er et tiår som flere mimrer tilbake til. Hvem husker ikke Super Mario-spillene på Nintendo, fotballkortene man spilte om i skolegården, Pogs, Yo-yo og Pokémon-kort, bare for å nevne noen ting.

En annen leke som også var veldig populær på 90-tallet, var Tamagotchi fra Japan. Tamagotchien var et «datadyr» som levde livet sitt i en nøkkelring. Det var et virtuelt kjæledyr som oppførte seg som et ekte kjæledyr. I Norge kom leken ut på markedet i 1997, og gikk som en «farsott» blant norske ungdommer. Nå, over 20 år senere, kommer Tamagotchi tilbake på markedet, skriver CNN.

De skriver videre at leken vil bli lansert igjen 26. juli, og at den vil koste 59.99 dollar, noe som tilsvarer 595 kroner etter dagens kurs. Den nye versjonen vil også komme med en del oppgraderinger, som bedre grafikk, muligheten til å koble leken opp til en app på mobilen og flere andre ting.

Nå klarer «kjæledyret» å reise utenfor huset, feire bursdagen din, gifte seg og skape sin egen familie. CNN skriver at den fortsatt vil beholde flere av egenskapene den hadde på 90-tallet, som at den trenger mat og kjærlighet, og at den fortsatt kan brukes analogt.