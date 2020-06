Nå er det krise – én modell må redde hele selskapet

Aston Martin må si opp flere hundre ansatte.

De har produsert biler i over 100 år – og er et av de mest legendariske bilmerkene vi har i dag.

Aston Martin har ikke bare laget en rekke anerkjente sportsbiler, men også gjort det sterkt innenfor motorsport.

Linken til James Bond har naturligvis heller ikke skadet. Men tross dette, har den britiske sportsbilprodusenten mange tunge år bak seg. Bare de første ni månedene i fjor noterte de et tap på rundt én milliard kroner.

Koronasituasjonen den siste tiden har heller ikke bidratt i positiv retning. Nå må Aston Martin rett og slett ta grep – i krisesituasjonen de er midt oppe i.

Nye DBS Superleggera er blant toppmodellene til Aston Martin i dag. Det understrekes av motoren i bilen, en 5,2 liters V12er med doble turboer. Beistet yter ikke mindre enn 725 hk og 900 Nm!

Sier opp 500 ansatte

Derfor planlegges det nå at hele 500 ansatte må sies opp. Denne beskjeden kommer bare én uke etter at Aston Martin bekreftet at Tobias Moers (i dag sjef for Mercedes-AMG), vil bli ny toppsjef i selskapet fra 1. august i år.

AMG-sjef Tobias Moers, blir ny toppleder i Aston Martin fra 1. august i år.

Et kutt på 500 ansatte tilsvarer omlag 20 prosent reduksjon av alle ansatte.

Aston Martin sier at dette, sammen med andre kostnadsbesparende kutt i organisasjonen, vil kunne gi en årlig besparelse på 38 millioner pund. Det tilsvarer om lag 450 millioner kroner.

Hvem skulle tro at en høyreist SUV skulle være redningen til en legendrisk sportsbilprodusent?

SUV kan bli redningen

Som følge av de solide kuttene, vil produksjonskapasiteten naturligvis reduseres noe. Samtidig er det slik at Aston Martins nye SUV, DBX, pekes på som «redningen» for selskapet.

Det er denne som er nøkkelen for å appellere til nye kunder. De første leveringene skal etter planen starte i løpet av sommeren. Og det er ingen tvil om at nye DBX må bli en suksess – det er Aston Martin helt avhengig av nå.

I likhet med andre sportsbilprodusenter, som de siste årene har lansert SUV i dette segmentet, lover også Aston Martin at nye DBX skal by på lekne og sportslige kjøreegenskaper.

Målet er å tilby en av de mest kjøreglade bilene i klassen.

Slik ser det ut på innsiden i nye DBX.

Motoren har Aston Martin hentet fra Mercedes-AMG.

Doble salget

Under panseret finner vi en motor som i alle fall skal sørge for riktige ytelser i en bil som kommer fra Aston Martin. Mercedes-AMG leverer V8-eren, med dobbel turbo og 550 hestekrefter.

0-100 km/t går på 4,5 sekunder, toppfarten er på 295 km/t. Kreftene går via en 9-trinns girkasse, til alle fire hjul.

Prisen skal starte på 158.000 pund hjemme i Storbritannia. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 1,8 millioner kroner, før norske avgifter. Det betyr nok at vi fort er et stykke over 3 millioner for en DBX på norske skilter.

Det kan også bli betydelig mer.

Mens Aston Martin i fjor solgte rundt 6.500 biler totalt sett, skal den kommende SUV-en etter planen doble dette antallet. Produksjonsmålet ligger nemlig på 5.000 biler årlig, med muligheter for å øke dette hvis etterspørselen tilsier det.

