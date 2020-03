Nå er det slutt for tradisjonsrikt bilmerke

Bilgiganten gir opp og legger ned.

Bilbransjen er preget av store endringer om dagen. Mye handler om skiftet over til elektriske biler, samtidig som særlig kinesiske bilprodusenter er kraftig på offensiven.

De tradisjonelle bilgigantene er under press, og er tvunget til å kutte og spare – for å tilpasse seg en ny virkelighet.

En av dem er amerikanske General Motors (GM) som i praksis gikk konkurs etter finanskrisen for rundt ti år siden. Da forsvant merker som Hummer, Pontiac, Saturn, Oldsmobile – og Saab.

Nå er det klart at ytterligere en produsent blir offer for GMs fryktede feiekoster. Her snakker vi om Holden, GMs merke i Australia.

Seigpining

Holden har produsert biler i over hundre år og har rike tradisjoner på hjemmemarkedet og enkelte land i området rundt. Har du vært på ferie her, har du temmelig sikkert lagt merke til merket – eller du har kanskje hatt en Holden som leiebil.

En god del eksemplarer har også kommet til blant annet det britiske markedet.

For Holdens del har det vært et klart element av seigpining. Ved utgangen av 2017 la GM ned produksjonen på Holdens egen fabrikk i Australia. Da mistet rundt 6.500 ansatte jobbene sine.

Pickuper var lenge viktig for Holden. Dette er VE II Ute SV6, ikke vanskelig å se at denne er personbil-basert.

– Gjøre det som er riktig

GM tar nå jobben helt i mål, og annonserer at Holden ved utgangen av 2020 forsvinner som merke. Kinesiske Great Wall Motors tar over Holdens fabrikk i Thailand. Øvrig virksomhet legges ned, med mindre man finner noen andre som kan ta over.

– Jeg har ofte sagt at vi vil gjøre det som er riktig, selv om det er vanskelig. Og dette er et slikt tilfelle, sier GMs mektige toppsjef Mary Barra, i en uttalelse.

Innad i bilbransjen kommer dette ikke som noen overraskelse. Stordriftsfordeler blir stadig viktigere her. Å bruke penger på et nisjemerke som Holden blir stadig vanskeligere å forsvare.

Navnet er Holden Commodore, men du kjenner den kanskje også igjen som Opel Insignia?

Motorsterke biler

Holden har for øvrig røtter helt tilbake til 1856. Den gang var det naturlig nok ikke biler de laget, men saler til hester.

I 1908 startet bilproduksjonen. I 1913 laget de også motorsykler og sidevogner. De var med andre ord svært tidlig ute. Helt siden 1924 har de vært en del av GM-konsernet.

Mange av modellene fra Holden har vært kloner av allerede kjente GM-produkter, men ofte med en litt særegen vri. Vi kjenner igjen både Opel og Chevrolet i modellpaletten.

Men Holden er også kjent for å lage både små pickuper og ikke minst enkelte svært motorsterke modeller, som har appellert til entusiastene.

