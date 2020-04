Nå er det snart slutt for denne bilen

Selger ut siste parti, erstatteren blir ladbar.

Familiebilen Octavia har vært helt sentral i den voldsomme utviklingen Skoda har gått gjennom de siste årene.

Da de ble kjøpt av Volkswagen-konsernet tilbake i 1991, var Skoda et nærmest latterliggjort bilmerke med svært frynsete rykte. Mange undret seg den gangen hva VW egentlig skulle med Skoda og om de i det hele tatt ville videreføre merkevaren.

Svaret på det vet vi i dag. VW har satset metodisk og målrettet. Og i dag har Skoda en helt annen posisjon i markedet.

Her hjemme har Octavia i flere år toppet bestselgerlisten for stasjonsvogner. Det har den klart til tross for at den ikke har vært tilgjengelig med noen form for elektriske drivlinjer. Her er det kun bensin og diesel som gjelder.

Spesialpris

Akkurat det endrer seg snart. I sommer er det nemlig klart for en helt ny Octavia-generasjon, da kommer den også som ladbar hybrid.

Men før det er den norske importøren nå i gang med å selge ut det siste partiet av dagens modell, før den forsvinner.

«Selve definisjonen på mye bil for pengene», sier de selv om kampanjemodellen Octavia Style TDI.

Her får du en rommelig stasjonsvogn med 184-hesters dieselmotor, 4x4 og mye smart utstyr, til spesialpris. Kundebesparelsen skal være fra i underkant av 50.000 kroner.

Dette er stasjonsvogn for de som vil skille seg ut

Digital-faktoren er høy innvendig, her nyter Skoda godt av å være en del av VW-konsernet.

Definisjonen på fornuftig familiebil

– Skoda har bokstavelig talt kjørt mot strømmen her i Norge i mange år. De har klart å opprettholde imponerende gode salgstall, selv om de ikke har hatt noen elektrifiserte drivlinjer. Det begynner å bli noen år siden stasjonsvogn med dieselmotor og 4x4 var det hotteste du kunne selge av nybil her hjemme. Det har også Skoda fått merke, men de har sannelig klart å bite fra seg allikevel, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han regner med det siste partiet av Octavia også vil gå kjapt unna:

– Ja, dette er jo omtrent definisjonen på en fornuftig familiebil. Nå mangler den nyhetens interesse, men for mange Skoda-kjøpere er nok ikke det så veldig viktig. Ved å kjøpe en utgående modell vet man også at man får en velprøvd bil. I tillegg er det snakk om en veldig god utstyrspakke, til gunstig pris, sier Benny.

Storselgeren er frakjørt, men nå får den viktig nyhet

Mye plass og mange smarte interiørløsninger kjennetegner dagens Octavia. Når fjerde generasjon kommer til sommeren, blir den også ladbar.

55 kilometer på strøm

Nye Octavia er den fjerde i rekken, første generasjon debuterte i 1996. Men navnet er eldre enn som så. Skoda hadde nemlig en modell som het Octavia også mellom 1959 og 1971.

Den ladbare utgaven blir etter alt å dømme den nye bestselgeren i Norge. Octavia iV heter den og leveres med en 1,4 TSI bensinmotor i kombinasjon med en elektrisk motor.

Systemeffekten er på 204 hk (150 kW), med et samlet dreiemoment på 350 Nm. Et litium-ion-batteri på 13 kWt gir en elektrisk rekkevidde på 55 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Her prøver vi Skodas elbil – tre år før den kommer

Video: Slik blir Skodas elbil Enyaq:

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.