Nå er premieredato for «Hjem til Jul 2» satt

Hvem ringte på døren i siste scene?

Netflix slapp tirsdag trailer og premieredato for den andre serien «Hjem til Jul».

Traileren avslører ikke hvem som ringte på døren i siste scene av sesong 2, men viser blant annet Johanne, sykepleieren som vi ble kjent med i første sesong, stå ved et middagsbord med en mann på hver side.

Se traileren i videovinduet øverst i saken.

Sesong 2 har premiere 18. desember.

Traileren viser at vi også denne julen blir bedre kjent med venninnen Jørgunn (Gabrielle Leithaug), kollegaen Henrik (Oddgeir Thune), venninnen Jeanette (Iselin Shumba), i tillegg til mor og far (Anette Hoff og Dennis Storhøi).

Første sesong handler om sykepleieren Johanne, som kommer i skade for å lyve på seg en kjæreste til familien. Det gjør at hun må bruke desember på å forsøke å finne seg en faktisk kjæreste i tide til familiens store juleselskap.



Den siste episoden avsluttes med at det ringer på døren. Johanne går for å åpne, og smiler til vedkommende utenfor. Hvem som står der får man ikke vite i sesongen som ligger ute.

I oktober ble det klart at innspillingen av sesong 2 ble fullført, til tross for koronatiltak som slo inn på et uheldig tidspunkt.

