Nå forsvinner Opel Ampera-e fra Norge

Opels første elbil var genial – men fikk et turbulent liv.

Opel Ampera-e vakte furore da den ble vist første gang i 2015. Endelig en elbil med skikkelig rekkevidde og det til en fornuftig pris. Vi snakket, den gang, under 300.000 kroner for en praktisk bil som hadde en offisiell elektrisk rekkevidde på 520 kilometer. Riktignok etter den gamle og optimistiske NEDC-målemetoden. Men likevel; dette var smått revolusjonerende den gangen.

Utvalget av elbiler var langt dårligere enn i dag og svært få, med unntak av Tesla til dobbet pris og vel så det, kunne vise til noe lignende.

Det var nesten for godt til å være sant. Flere tusen elbilhungrige nordmenn stile seg i kø for å få nykommeren. Det viste seg dessverre at de måtte vente lenge. Veldig lenge.

Fikk terningkast 6

Broom fulgte Opels første elbil svært tett. Vi var på fabrikkbesøk i Detroit, vi besøkte batterilaboratoriet og vi var blant de aller første i verden som kjørte bilen i området rundt San Fransisco. Vi lot oss imponere og trillet en klar sekser på terningen.

Selv om det var noe småtteri som trakk ned, mente vi at kombinasjonen, pris, rekkevidde, plass og effekt var nok til å forvare sekseren.

Elmotoren på 204 hestekrefter gjorde at familiebilen gjorde 0-100 km/t. på bare 7,3 sekunder.

Opel Ampera-e er en kompakt bil som byr på god plass, de ytre målene til tross.

Alt lå til rette for tidenes Opel-suksess i Norge. Men så begynte problemene. Produksjonen og leveringen var på langt nær som forventet. Bilene ble forsinket og dyrere. Ventetiden var opp i nesten to år. Folk har aldri noensinne ventet lenger på en Opel …

Samtidig som nye konkurrenter kom til. Å si at stemningen tidvis var dårlig, er ikke å ta for hardt i.

Det kom på stell etter hvert

Sommeren 2017 ble det hele ytterligere forkludret. PSA-gruppen (Citroën og Peugeot) kjøpte Opel av GM (General Motors). Det ble snart klart at GM etter dette ikke prioriterte å produsere elbiler til de franske konkurrentene. Ting gikk trått, kundene ventet, og bilen ble enda dyrere. I kjølvannet av PSA-overtagelsen kom også en ny importør i Norge, Bertel O. Steen, på plass.

Etter hvert ble det mer normalisert. Prisene ble justert nedover og ventetiden gikk fra to år til like mange dager.

Men nå, etter bare tre år, er det slutt for Opels første elbil her i Norge. Det bekrefter Opels norske kommunikasjonssjef, Stein Pettersen.

– Ja, og selv om det definitivt har vært noen humper i veien, er det litt vemodig, innrømmer han.

– Ampera-e har vært Opels mest solgte modell her i Norge de siste tre årene. Totalt her det blitt levert over 3.700 biler, av en total produksjon på 9.000 biler, forteller Pettersen.

Bilen vil fortsatt produseres, men da som Chevrolet Bolt, og ikke for det norske markedet. De siste Oplene ble produsert i 2019.

Interiøret i Opel Ampera-e er moderne og funksjonelt, men det er brukt en del hard plast, noe som trekker inntrykket litt ned.

Vær kjapp om du vil ha

Det finnes fortsatt noen få biler igjen. Vil du sikre deg en av disse, må du være kjapp.

– Ja, vi har rundt ti biler stående ute hos våre forhandlere nå. Hadde vi fått flere – så hadde vi solgt flere. For dette er en bil som både kundene og våre forhandlere er svært fornøyde med, forklarer Pettersen.

Men Opel har mer elektrisk på gang.

– Ja, absolutt. Vi er allerede i gang med småbil-legenden Corsa som nå også fås som elbil. Dessuten har vi en ny, elektrisk Opel Mokka som lanseres i nær framtid. Erfaringene Ampera-e har gitt oss er viktig elbil-kunnskap som vi tar med oss videre til de nye modellene, sier Pettersen avslutningsvis.

Fornøyde brukere

På bruktmarkedet vil selvfølgelig Ampera-e leve videre i mange år. Her får man 2017-modeller som har gått 70.000-80.000 kilometer for under 250.000 kroner. Det finnes et 50-talls slike biler til salgs i Norge akkurat nå.

I «Eierne mener» på Broom har 21 Opel-eiere lagt inn sine erfaringer med denne elbilen. Brukerne virker stort sett svært fornøyde med sin el-Opel. Se anmeldelsene her.

