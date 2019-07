Nå har «Jakten»-paret giftet seg

Lørdag 6. juli giftet «Jakten på kjærligheten»-paret Trine Merete Maaø Sverkmo (26) og Ingvar Alstad (33) seg.

Paret ble smidd i hymnens lenker i Mære kirke i Steinkjer forrige lørdag. De to ble kjent da de var med på TV2-programmet «Jakten på kjærligheten» i 2017, og ble deretter forlovet og planla bryllup.

- Vi er på en måte ferdig med Jakten-tiden nå, men det er fortsatt spesielt å bli kjent igjen. Så er det mange som har spurt om bryllup og som har gledet seg på våre vegne. Det har vært bare positivt, sier Trine Alstad, som hun nå heter, til Trønder-Avisa.

- Magisk

Nå er de gift, og selve bryllupet fant sted på gården de to bor på.

- Bryllupet var helt magisk, sier Ingvar til TV2.

Trine legger til at bryllupet ble mye bedre enn hun hadde drømt om og at hele dagen ble veldig fin.

Over 130 gjester var til stede dagen de ble mann og kone, deriblant Beatrice Fjell og Fredrik Fjeld, samt Erik Grytnes og Maria Bjørndal, fra samme Jakten-sesong. Det skriver TV2.

Bryllupsreise

Etter at de giftet seg reiste ekteparet på ei ukes bryllupsreise til den greske øya Santorini.

Det er et reisemål som passer dem godt, mener Trine, fordi det er ikke er fullt av unger der, forklarer hun til Trønder-Avisa. Men selv om hun ønsker å dra på bryllupsreise til et sted uten en skokk med unger, betyr ikke det at hun og Ingvar ikke ønsker seg barn.

Hun røper at de har planer om barn, men akkurat nå har bryllupet vært i fokus.

Ingvar Alstad har delt flere bilder på Instagram av seg selv med kjæresten:

Men selv om paret har giftet seg og planlegger framtiden sammen, innrømmer de til Trønder-Avisa at ikke alt har vært fryd og gammen siden kameraene ble slått av.

Ingvar forklarer at livet er knallhardt, og det er ikke bare er rosenrøde dager.

Likevel seirer kjærligheten, og nå feirer de ekteskapet i varmere strøk.