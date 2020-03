Nå kan du spare titusenvis av kroner på ny elbil

Markedet har endret seg stort – og fort.

Lenge var markedet for elbiler her til lands i kraftig ubalanse. Veldig mange ønsket seg elbil – men både utvalg og antall biler til utlevering var sterkt begrenset.

Resultatet ble at kundene sto i kø og i mange tilfeller overbød hverandre. Ikke rent få gjorde også gode penger på å kjøpe elbil – og så fort videreselge den i bruktmarkedet.

I fjor begynte det å snu. På sensommeren kunne vi i Broom for første gang fortelle at det på flere elbiler nå var kjøpers marked. Med importører og forhandlere som kunne levere elbiler på dagen. Og ikke bare det: De tilbød også prisavslag og kampanjepriser for å få ut bilene sine.

Dette har forsterket seg siden og et par måneder inn i 2020, kan du gjøre svært gode kjøp på mange biler.

Historisk salgskampanje

Dette handler både om forbedret leveringssituasjon på flere modeller – og at det nå kommer en rekke nye modeller inn på markedet. Elbilkundene har rett og slett mye mer å velge mellom. Da selger ikke alle biler seg selv lenger.

Det er naturligvis også gode nyheter for mange av de som vil ha elbil. Senest forrige uke kom bransje-nettstedet BilNytt.no med nyheten om at bilgiganten Bertel O. Steen kjører en historisk salgskampanje på nybiler. Her kan du spare over 130.000 kroner på enkelte modeller. De største priskuttene er på dieselbiler, men du kan også spare så mye som 38.000 kroner på et flunkende nytt eksemplar av elbilen Opel Ampera-e.

Vi skal ikke veldig langt tilbake i tid før det var betydelige ventelister på denne bilen. Nå kan du få den på dagen – og altså med solid priskutt.

Nå kan du spare hele 38.000 kroner på Opels elektriske Ampera-e.

e-Golf og Leaf

En annen elbil som har gått betydelig ned i pris, er BMW i3. I fjor høst kuttet BMW prisen på en modell med største batteripakke hele 100.000 kroner. Da ble det sett på som en markedstilpasning, for å møte konkurransen fra blant andre Tesla Model 3.

Også Volkswagen e-Golf har gått betydelig ned i pris. Her snakker vi minst 50.000 kroner. Dessuten: Som en kontrast til tidligere og lange ventelister, kan VW nå levere biler kjapt.

Nissan Leaf ble Norges mest solgte bil i 2018. Siden da har det bremset opp. Også her snakker vi prisreduksjon på rundt 50.000 kroner, fra toppnivået.

Volvos første elbil er ikke langt unna

Leaf-salget har roet seg etter toppen i 2018, nå er det prisavslag her også.

Jaguar-salg

Vi har også sett svært gode kampanjer på trekløveret Mitsubishi i-MiEV, Peugeot i-on og Citroën C-Zero. Denne modellen begynner å bli både gammel og frakjørt og er helt i innspurten. Da er lav pris helt avgjørende for å få ut de siste eksemplarene.

I premium-enden av markedet har vi hørt at det de siste månedene har vært mulig å diskutere seg frem til både litt avslag og mer utstyrt inkludert på Audi e-tron, her var det i starten svært lite å gå på.

På Jaguar I-Pace har importøren en stund kjørt kampanjer som i praksis betyr solid priskutt. Her får du nå blant annet utstyrspakke estimert til 53.000 kroner, inkludert i prisen. Og Jaguar kan levere biler kjapt.

Det har skjedd ting i bruktmarkedet også – se bare her

I-Pace har betydd en revolusjon for Jaguar i det norske markedet. Nå har de gode tilbud for å lokke nye kunder til bilen.

Endte i konkurs

PS: En elbil det virkelig har vært rabatter på er Chevrolet Bolt. Dette er søstermodellen til Opel Ampera-e og bilene ble importert fra USA. Den tradisjonsrike bilforhandleren Bergheim importerte og solgte rundt 100 eksemplarer av Bolt.

Her viste det seg snart at det ble vanskelig å selge bilene til opprinnelig pris. Bergheim måtte kutte og kutte og solgte til slutt bilene med betydelig tap. Dette skal også ha vært medvirkende til at det endte med konkurs for selskapet tidligere i år.

