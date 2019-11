Nå kommer boken til Durek Verrett til Norge likevel

Forlaget Lille Måne gir ut boken «Spirit Hacking».

Ifølge Dagbladet kommer nå den mye omstridte boken til Durek Verrett, «Spirit Hacking», ut i norske butikkhyller likevel.

I oktober bekreftet Cappelen Damm overfor Nettavisen at de ikke lenger ønsker å gi ut boken til Verrett på grunn av kontroversielle utsagn i boken.

– Vi har blitt oppmerksom på at vår interne vurdering i huset burde vært bredere og mer kritisk. Når vi siden forrige torsdag har foretatt en mer kritisk vurdering, har vi besluttet at boken ikke skal utgis, uttalte forlagssjef i Cappelen Damm, Knut Olav Ulvestad til Nettavisen den gang.

Nå har derimot forlaget Lille Måne sagt seg villig til å gi ut boken.

- Jeg tenker boka kan gi spirituelt påfyll til de som ønsker det, så får folk velge selv hva de vil være med på og ikke, sier forlegger Jan Mesicek i Lille Måne til Dagbladet.

Jan Mesicek har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Vil endre boken

Ifølge Dagbladet kommer forlaget til å endre enkelte deler av boken.

- Vi har fått beskjed om at forfatteren ønsker å endre et par avsnitt. Det er et par steder i teksten han ønsker å ordlegge seg litt annerledes. Det handler vel om hvordan dette med tankens kraft kan tolkes, sier Mesicek til avisen.

Ifølge forlagets nettsteder vil boken være i salg fra 29. november. «Sjamanens reise» har tittelen på boken fått i Norge og beskrives av forlaget som «en åndelig opplevelsesreise».

Mener kreft er selvpåført

I boken hevder blant annet Verrett at sykdommer som kreft kan oppstå som et resultat av at man ikke lenger ønsker å leve, og at sykdommen er selvpåført.

Han hevder også at han kan tilby kreftpasienter behandling ved hjelp av spørsmål om hvorfor de ønsker å ha denne sykdommen. I boken forteller Verrett også om hvordan han fikk disse selverklærte sjamaniske evnene.

Det hele skal, ifølge boken, ha skjedd da en trollmann kom inn på soverommet hans da han var fjorten år. Trollmannen skal ha fløyet gjennom han og brent et hull i kroppen hans som ble fylt med engler.

– Kan være sårende og skadelig

Det er flere årsaker til at Cappelen Damm bestemte seg for å stoppe utgivelsen av boken. De reagerte spesielt på Durek Verretts tanker om behandling av kreft.

– Det mener vi går utenfor hva vi kan stå inne for, og vi mener rett og slett at det kan være både sårende og ytterste konsekvens skadelig for den som eventuelt leser dette og tar det bokstavelig, fortalte forlagssjefen til Nettavisen i oktober.

Bare timer etter at boken til Durek Verrett ble lansert i USA, raste kritikken blant landets medier.

Dagbladets anmelder trillet blant annet en ener på terningen, og omtalte boken som «Gal manns tale».

– Jeg har lest mye rart opp gjennom åra, men ikke i nærheten av noe så vilt som dette, skrev anmelderen blant annet.

En rekke kontroverser

Bråbremsen for boken til Verrett kommer i kjølvannet av flere uttalelser og påstander som har høstet kritikk den siste tiden.

På sin Instagram tidligere denne måneden gikk han blant annet ut og hevdet at han kan rense kvinner som har hatt mange sexpartnere.

Kort tid etter skapte Verrett også massive reaksjoner da han i egen podkast utleverte svært private detaljer om ham og hans kjærestes sexliv. Episoden ble senere slettet.

I episoden «Uplevel your life» i Dureks podkast «Ancient Wisdom Today» hevdet han at han i en årrekke har trent på å styre sin egen utløsning for å kunne tilfredsstille sexpartneren best mulig.