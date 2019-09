Nå kommer brunost med lakrissmak

Osteprodusenten Synnøve Finden lanserer brunost med smak av lakris.

Det begynner etter hvert å bli tett mellom produkter med hint av lakris.

Kombinasjonen sjokolade og lakris har vært med oss siden 1950-tallet da Nidar lanserte sjokoladen Nero.

Siden har vi fått både is og youghurt med lakrissmak, og nå følger Synnøve Finden opp med lakris-brunost.

Osteprodusenten er nok ikke helt sikre på suksess. I første omgang skal det produseres et begrenset opplag på 35.000 oster.

– Blir det en megahit så må vi jo selvfølgelig vurdere om vi skal lage mer neste år, sier kategorisjef Mikkel Haugstveit til godt.no.

Osten er et resultat av en avstemning Synnøve Finden gjennomførte på Facebook.

Haugstveit medgir at lakrissmaken er tydelig, og tror osten vil fungere best revet over is eller i terninger som snacks.

Ostene er i salg allerede, bekrefter Synnøve Finden til Nettavisen.

I første omgang finnes den i Rema 1000-butikkene. Etter hvert blir de å finne i andre butikker også.

Pressekontakt Sofie Oraug-Rygh melder om god respons på osten.

– Vi er helt overveldet over de positive tilbakemeldingene vi har fått. Hvis du liker lakris kommer du til å elske denne osten. Er du ikke fan av lakris kan du vente til vi kommer med karamellsmak senere i høst, sier hun til Nettavisen.