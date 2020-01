Nå kommer isen tilbake

Den gamle, rosa favoritten med sjokoladetrekk er på vei tilbake.

Den knallrosa isen med en gul tyggegummi som pinne har av flere vært dypt savnet i mange år. Nå bekrefter Diplom-Is at den kommer tilbake i februar.

Kræsj pink ble for første gang lansert i 1986, og var på markedet frem til 2012. Så forsvant den uten forvarsel. Diplom-is forklarer at årsaken til at den ble tatt ut av norske iskremdisker var at de ikke lengre hadde en egnet maskin til å produsere isen.

I 2019 investerte Diplom-Is i en ny maskin som gjør det mulig å produsere både gamle favoritter og helt nye iskremer:

– Den er nå oppe og går, og Kræsj pink blir første produkt ut, forteller markeds- og produktutviklingsdirektør, Anne Borgen Sturød til Nettavisen.

Markeds- og produktutviklingdirektør, Anne Borgen Sturød, forteller om stor pågang for isen da den var borte Foto: (Diplom-is)

Grunnen til at Kræsj pink blir første is ut fra den nye maskinen er så enkel som at folk ønsker den tilbake:

– Det har vært svært mange som har kontaktet oss, både på sosiale medier, via mail og telefon. Da har vi selvsagt lyst til å glede folk. Vi har holdt på hemmeligheten en god stund nå, og det er gledelig å endelig kunne avsløre nyheten.

Så langt har responsen på comebacket vært veldig god, kan hun fortelle.

Når Diplom-is nå bringer tilbake klassikeren har det vært avgjørende å sikre at produktet er helt likt som tidligere.

- Vi vet at folk vil ha klassikeren tilbake og da har det vært viktig for oss å sørge for at det var akkurat det de skulle få, derfor er det selvsagt brukt akkurat samme oppskrift som før, sier markedssjef for Småis og Multipack i Diplom-Is, Marianne Grøtte.

Comebacket ventes i butikk i midten av februar.

KRYPTISK: Noen har kanskje sett den litt kryptiske reklamen i bybildet de siste dagene. Foto: Jonas Thorstensen

Borgen Sturød går langt i å love at isen er her for å bli:

– Ja, det er ikke noen «limited edition» vi snakker om her. Det avhenger selvsagt som alltid av om folk kjøper eller ei, men vi håper at den blir og at folk trykker den til sitt bryst.

Nettavisens journalist minnes sine yngre dager, da mang en sommerdag ble fylt med både is og tyggegummi, men også noen mer negative sider av isen som nå er tilbake:

– Blir man fremdeles like klissete på hånden av å spise en is med tyggegummi som pinne i 2020?

– Hehe, ja, man blir gjerne litt klissete, men det er en del av sjarmen, synes vi, sier Borgen Sturød.