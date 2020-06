Nå oppdager mange disse - men det er ikke nå du bør fjerne dem

– Jeg får ofte frustrerte folk inn på kontoret, folk som har tømt apoteket uten å få det resultatet de håper på, forteller hudlege Mari Skylstad Kvernebo.

Hudleger og skjønnhetssalonger over hele Norge blir i disse dager kontaktet av folk som har begynt å oppdage ulike typer flekker i huden, ofte referert til under samlebegrepet pigmentflekker.

– Både lyse og mørke hudtyper kan få pigmentflekker, men de er vanligere å se blant lyse og asiatere. Alle har like mange produserende celler, men ulik pigmentproduksjon, forteller leder i Hudlegeforbundet og hudlege hos Aleris, Katarina Zak Stangeland.

Katarina Zak Stangeland, hudlege Foto: Aleris

Om vinteren blir nemlig flekkene bleke, men så snart våren titter frem og vi er stadig mer i sola, så kommer de tilbake.

Derfor er det også mange som henvender seg til hudleger og skjønnhetsklinikker for å behandle slikt nå, men det advarer hudlege Mari Skylstad Kvernebo kraftig mot.

– Det må man aldri, aldri, aldri finne på å gjøre om sommeren, forteller hudlegen.

– Det finnes ulike behandlinger. For eksempel laser er det bedre å vente med til høsten på grunn at det er vanskelig å unngå totalt soleksponering nå om sommeren, forteller Zak Stangeland.

Les også: Bestemor laget karantene-Barbie: - Mange sier de endelig kan relatere seg til en Barbie-dukke

Rammer spesielt kvinner mellom 20-40 år

Det er spesielt kvinner mellom 20 og 40 år som kan få slike flekker, en variant kalt melasma. Så mye som én av fire kvinner rammes av dette i løpet av livet.

– Det er kvinner i barneproduserende alder som får dette. Det anses som en kronisk tilstand, eller gjentagende, så det er veldig vanskelig å behandle. Det er litt enklere å bli kvitt det om det skyldes graviditet, forteller hudlege hos Aleris Strømmen, Mari Skylstad Kvernebo.

Mari Skylstad Kvernebo, hudlege Foto: Aleris

De vanligste stedene å få flekkene er der solen treffer, i kinnene, såkalt «solbart» mellom nesen og overleppen, neseroten og pannen.

Les også: NTNU-forskerne anbefaler 4x4-intervaller. Men er det egentlig mer effektivt enn andre intervall-økter?

Ett råd som kan hjelpe om du mistenker at dette kommer av prevensjonen du bruker, er å bytte fra kombinasjonspiller til minipiller.

– Det er litt større sjanse for å bli kvitt det om man bytter til minipiller, og det er verdt et forsøk, men det er ikke sånn at hvis du slutter på prevensjonspiller så er det ikke nødvendigvis borte av den grunn. Det alene er mest sannsynlig ikke nok.

Begynnende pigmentflekk etter soling. Foto: Privat

Unge menn rammes mye sjeldnere

Unge menn kan også rammes av pigmentflekker, men det er mye sjeldnere. Hudlege Mari anslår at det er rundt 1 av 20 unge menn som rammes.

– Det er ikke bare én faktor som gjør at man får dette, men det kan blant annet være arv eller medikamenter. Det må sies at jeg nesten aldri opplever å bli oppsøkt av en ung gutt med dette.

Les også: Amerikanske helsemyndigheter kommer med nye, bisarre sex-råd under korona-tiden

Slike flekker må ikke forveksles med lentigo solare, eller det som også blir kalt for leverflekker, som rammer eldre med hud som har vært kraftig soleksponert.

Hos eldre er leverflekker ofte forbundet med hud som har vært mye soleksponert. Foto: Getty Images

Enten man har melasma eller lentigo solare, kan det være at man blir bekymret for om disse er farlige.

– Man trenger ikke bekymre seg med mindre man flekkene endrer seg i farge og blir annerledes enn de jevne og lysebrune flekkene som pigmentflekker er, forteller hudlege Katarina Zak Stangeland.

Hva fjerner pigmentflekker?

I hyllene på apoteker og nettbutikker dukker det stadig opp produkter som skal hjelpe mot pigmentflekker generelt.

– Fungerer disse produktene?

– Jeg får ofte frustrerte folk inn på kontoret, folk som virkelig har tømt apoteket og kjøpt alt mulig, uten å få det resultatet de håper på. Det kan være fordi det er var en umulig oppgave fra begynnelsen av, eller fordi man ikke vet hvordan man skal bruke produktene, forteller hudlege Mari.

Eksempel på pigmentforandringer i panne. Foto: Getty Images

Hun forteller at det aller viktigste for å unngå å få pigmentflekker er solkrem. All solkrem hjelper mot å få pigmentflekker, og det sikreste å be om på apoteket er en bredspektret solkrem.

I tillegg er det tildekking i form av klær, hatt eller caps, og sminke kan bidra til å dekke over om du synes flekkene er sjenerende, men her må man spørre i sminkebutikken hva som gir god nok dekkende effekt.

Når det gjelder produkter som kan lysne eller fjerne flekkene er det visse ting man kan se etter:

Hydrokonin er et blekende stoff som man kan se etter som en ingrediens, og man kan forsøke hydrokortison, men de er ofte så svake at det ikke er spesielt effektivt. Vitamin A-syre er også en kjent ingrediens for å bleke flekker, men det er svært lave doser i reseptfrie varianter, forteller hudlegen.

Les også: Skal du gå til høyre eller venstre? Det spørsmålet har skapt krangler og trøbbel i det siste

Hun legger til at kremer med høyere dose hydrokonin, tretinoin og krotison (i kombinasjon) finnes å få på resept, og disse skal brukes i vinterhalvåret.

– Man kan ikke regne med å kjøpe slike produkter og bli helt kvitt det, selv om det kan hjelpe på at flekkene blir mindre fremtredende. Dessuten kan huden bli litt irritert av vitamin A, og da har man lett for å få en reaksjon som sørger for å lage flekker med mer farge. Laser er en effektiv mulighet, forteller hun og legger til:

– Men man kan aldri garantere at flekkene vil forsvinne helt.

Jo mer farge du har i huden, dess større er sjansen for at det kan bli mørke flekker som reaksjoner om man ikke tåler behandlingen. Derfor understreker hun at det er viktig at en behandler sjekker at huden ikke blir irritert av det.

Advarer mot oppfatning om at solkremen varer hele dagen

Dessuten vil hun at folk skal vite at solkrem som lover å vare hele dagen, selv etter bading, ikke er tilstrekkelig.

– Er det sånn at solkremene som lover å vare hele dagen og være vannresistente er nok?

– Nei, det er feil. Svetting, gnissing og bading er blant de tingene som gjør at kremen gnisses bort. Man skal være ganske raus med å smøre seg mye og ofte. Synes du det er ekkelt med en tykk krem, kjøp heller en du synes er behagelig og smør deg litt oftere.

Hun anbefaler tilsvarende en teskje hver andre til tredje time gjennom dagen.

Les også Forbes: Apple bekrefter alvorlig problem med iPhone