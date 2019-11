Nå prøver han å rydde opp i jomfruhinne-skandalen

Rappestjernen T.I. fikk massiv kritikk fordi han tok datteren med til gynekologen for å sjekke jomfruhinnen hennes.

NEW YORK (Nettavisen): Derfor prøver T. I. nå å rydde opp i jomfruhinne-tabben.

I et intervju med Jada Pinkett Smith på programmet «Red Table Talk» prøver T.I. nå å rydde opp i saken.

Han fikk massiv kritikk etter at han i et intervju for tre uker siden fortalte at han årlig tok med datteren Deyjah (18) til gynekologen for å sjekke jomfruhinnen hennes.

Foto: Facebook: Red Table Talk

Ber datteren signere skjema

Gynekolog Colleen Krajewski har i Washington Post skrevet et åpent brev til T.I.s datter, hvor hun blant annet understreker at en intakt jomfruhinne er en falsk indikator på hvorvidt en person har hatt sex eller ei.

Hun kritiserer spesielt måten rapperen har forklart at han får datteren til å underskrive et skjema hvor hun må godta at faren beordrer undersøkelsen hos gynekologen og at han får innblikk i hennes privatopplysninger.

– Rett etter bursdagen hennes så feirer vi, og så vanligvis dagen etter festen så gleder hun seg over gavene, mens jeg setter en klistrelapp på døren med «I morgen 09.30».

– Så er jeg sånn «Deyjah, de vil at du skal signere dette sånn at vi kan dele informasjonen. Er det noe du ikke vil at jeg skal vite? Ser du, doktor? Det er ikke noe problem».





Gynekolog Krajewski påpeker at dette kan være ulovlig.

– Det er uetisk, og i mange omstendigheter ulovlig, for legen din å oppgi din private helseinformasjon til noen uten ditt samtykke. En forelder eller partner som gir deg et slikt skjema foran legen og forlanger at du skal signere det, skal ikke bli sett på som ditt samtykke. En lege burde gjenkjenne dette som tvang, uansett hvor kjent personen foran dem er, skriver gynekologen.

Overdrev og føler seg misforstått

I intervjuet med Jada Pinkett Smith sier rappestjernen at han overdrev og at han føler seg misforstått, og han legger vekt på flere ting som han mener ikke har kommet frem.

- Jeg har aldri sagt at det skjedde nylig og jeg har aldri sagt at vi var i rommet sammen når undersøkelsene skjedde, sier han.

I intervjuet sier T.I. også at datteren ble tatt med til legen på en slik sjekk ved to anledninger, da hun var 15 og da hun var 16 år gammel.

- Jeg sa heller aldri at ikke moren var til stede. Moren var også til stede - og jeg var velkommen og det var ikke noe problem, sier T.I.

Han beklager derimot overfor datteren at han brakte tema på banen.

T.I. sier også at han gjorde dette ut av kjærlighet og beskyttelse, melder TMZ.

– Ikke snakk om barnas sexliv

Flere kjendiser har tidligere reagert på uttalelsene til T.I.

– For det første burde han aldri noensinne snakke om hans datters sexliv, aldri. På en podkast? Jeg synes det er vilt at han går til gynekologen med datteren sin og så snakker om det, sa Sharon Osbourne i tv-programmet «The Talk» for noen uker siden.

– Ikke snakk om barnet ditt sitt sexliv, om hva som foregår i kroppen deres, det er hellig til dem. Det er ikke ditt liv, fortsatte hun.

– Fordi du er faren gir det det ikke andre rettigheter, det er ikke ditt liv, la datteren din leve sitt eget liv og la henne få være privat, uttalte Sharon Osbourne.