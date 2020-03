Nå ser nordmenn porno som aldri før

Verdens største pornonettside ser klar effekt av permitteringer og hjemmekontor i Norge. Ett søk skiller seg ut.

Norge er nær sagt stengt. For å få bukt med den galopperende koronasmitten oppfordrer myndighetene at alle som kan, bør jobbe hjemme.

Samtidig er en voldsom mengde arbeidstakere permittert, i karantene eller holder seg generelt inne som en følge av regjeringens råd og tiltak.

Det merkes godt på nettrafikken. For å hindre at internett blir overbelastet reduserer for eksempel Netflix videokvaliteten i 30 dager.

EU frykter at internett i verste fall kan bryte sammen som følge av økt strømming av video under korona-krisen.

Stor økning fra Norge

Pornhub.com er en av nettsidene som merker enorm pågang fra nordmenn nå.

Vi er derimot ikke alene. Daglig er 120 millioner mennesker innom nettsiden. Den 17. mars hadde hadde denne trafikken økt med hele 11,6 prosent på verdensbasis.

Norge overgikk verdensborgerne med 0,2 prosentpoeng samme dag, med en økning på 11,8 prosent sammenliknet med nivået i slutten av februar.

Demed overgår vi også være naboer. I Danmark var økningen på 7,6 prosent (men var opp 10,6 prosent noen dager før), i Finland lå den på 7,8 prosent. Sverige er ikke med i oversikten.

9,1 millioner korona-søk

Det later til at mange tyr til sexnettsiden for å søke etter informasjon om koronaviruset også.

Mellom 25. januar og 17. mars ble det foretatt 9,1 millioner søk knyttet til «corona» og «covid». Norge er med på listen over land som oftere enn andre gjør søk knyttet til koronaviruset, med en økning på 20 prosent.

Å søke etter virus på en pornonettside kan virke underlig. Men en nettside som tiltrekker seg personer fra hele verden og registrer nærmere 40 milliarder søk i året blir påvirket av populærkultur generelt, og også media og større hendelser verden rundt.

Gjennomsnittsalderen på de besøkende på nettsiden var 36 år i 2019. Personer i alderen 18 til 34 utgjør samtidig 61 prosent av trafikken.

I gjennomsnitt varer et besøk på nettsiden i 10 minutter og 28 sekunder. Kvinner bruker nettsiden i snitt 23 sekunder lengre enn mennene.

Fredag er forøvrig den minst populære dagen på nettsiden, mens søndag normalt er den mest populære. De besøkende flest er innom rundt midnatt. Søndag klokken 23 var totalt sett det mest populære tidspunktet i 2019.