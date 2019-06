Nå skal hun gifte seg

Har allerede ordnet papirene.

Det var i desember det ble kjent at den verdenskjente rapperen og låtskriveren Nicki Minaj (36) hadde funnet lykken med Kenneth Petty (40).

Nå ser det ut til at paret har valgt å ta forholdet et steg videre.

I sitt eget radioprogram «Queen Radio» avslører hun at de nemlig skal gifte seg - og et giftermålet er ikke langt unna.

- Vi har allerede skaffet oss papriene vi trenger for å gifte oss, forteller hun, gjengitt av Complex.

- Jeg tror at alt jeg har higet etter var lykke, og det har vært vanskelig å komme til et lykkelig sted i livet mitt. Nå som jeg endelig har kommet dit, vil jeg ikke inngå noen kompromiss for noen eller for noe, sier hun videre.

Hard kritikk

Kjæresten, som for øvrig er med i den nye musikkvideoen til Minaj som ble sluppet i helgen, er imidlertid ikke drømmemannen til Minaj i fansens øyne.

Helt siden forholdet ble kjent i desember har kritikken haglet mot Minaj og hennes valg av ny kjæreste.

Ifølge danske Se og Hør har Petty flere domfellelser bak seg. Blant annet en voldteksdom fra 1994 der han skal ha forgrepet seg på en 16-åring. Han har også sonet syv år i fengsel for å ha skutt en annen mann. Ifølge Complex ble han sluppet fri i 2013.

Verken Nicki Minaj eller Kenneth Petty har kommentert kritikken som har haglet fra fansen.

Avkrefter gravidrykter

Minaj valgte imidlertid å svare på helt andre rykteflommer.

Via sin Instagramprofil, i en lenger bildeserie på sin Insta story, hintet hun tidligere i år om at hun har et stort ønske om å få barn. Ifølge Complex uttalte hun blant annet at «hennes siste mål vil være å få et barn».

Flere fans tolket utsagnet dit hen at hun allerede ventet barn. I samme radiosending som hun kunne avsløre giftermål, slo hun også hardt ned på gravidryktene og avkreftet at hun er gravid.