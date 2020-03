Nå skal Norges mest solgte få tøff konkurranse

Ladbare Ford Kuga er klar for Norge. Men det er uten firehjulstrekk.

Mitsubishi Outlander har lenge hatt en helt unik posisjon i det norske markedet. I år etter år har den vært Norges mest solgte ladbare hybrid. Den har også i lange perioder vært bestselgeren i SUV-klassen.

Det er helt uvanlig at en og samme modell kan ha en slik posisjon så lenge. Men så har også Outlander hatt den store fordelen at den knapt har hatt konkurrenter.

Det varer imidlertid ikke mye lenger. I år kommer flere tøffe rivaler inn på banen. De to argeste blir sannsynligvis Toyota RAV4 og Ford Kuga, som begge kommer i ladbare utgaver.

RAV4 må vi vente noen måneder på, mens Kuga nå er klar for Norge.

Sistnevnte har blitt helt ny og kommer som ladbar hybrid med 225 hestekrefter og en elektrisk rekkevidde på opptil 56 km. Rekkevidden ved bykjøring er for øvrig oppgitt til 68 kilometer.

Her snakker vi diger og ladbar SUV – nå er prisene klare

Ford Kuga kan få et skikkelig salgs-comeback i Norge når den nå kommer som ladbar hybrid.

Pris på Ford Kuga: Starter på 399.000 kroner

Blandet forbruk etter WLTP-målemetoden er estimert til kun 0,14 l/mil, med et CO2-utslipp på 32 g/km. Sjåføren kan selv bestemme når bilen skal kjøre elektrisk. Dette gjøres ved hjelp av kjøremodusene "EV Auto", "EV Nå", "EV Senere" og "EV Lading".

Batteripakken er på 14.4 kWt. Forventet ladetid til 100 prosent fra en 230 volts kontakt er under 6 timer – eller ca 3,5 time med en ladeboks.

Priser? En godt utstyrt Titanium-utgave med blant annet 18’’ aluminiumsfelger, oppvarmet frontrute, navigasjon, justerbare bakseter og filskiftevarsler med kantoppdagelse, koster fra 399 000 kroner.

ST-Line har blant annet LED hovedlys, delskinnseter, premium lydanlegg fra B&O og 12,3’’ instrumentpanel. Her er startprisen 439.000 kroner.

Toppmodellen Vignale kommer medt blendefrie LED hovedlys, head-up-display, handsfree bakluke, skinnseter og aktiv støydemping som standard. Denne får du fra 472.000 kroner.

Denne bilen har mer enn doblet salget i Norge

Ford Kuga kommer nå i tredje generasjon, for første gang også som ladbar hybrid.

Ny og lettere plattform

Nye Kuga er 44 mm bredere og 89 mm lengre enn den utgående modellen. Akselavstanden har også økt med 20 mm. På innsiden gir det mer plass i både skulder- og hoftehøyde for passasjerene, bak og foran.

Hele den bakre seteradene kan skyves frem og tilbake, slik at du selv kan prioritere hvor det er viktigst med best plass. Ved å skyve setene til fremste posisjon, får du et bagasjerom på hele 645 liter. Plasseres setene i den bakre posisjonen, får du bedre plass til beina enn noen andre i klassen kan by på. Oppvarmede seter er for første gang også tilgjengelig for baksetepassasjerene.

Nye Kuga er den første SUV-en som er bygd på Fords nye globale plattform, C2. Denne gir forbedret aerodynamikk for bedre drivstoff-effektivitet. Den reduserer også vekten på bilen med hele 80 kilo sammenlignet med utgående modell, samtidig som plassen forbedres. I tillegg er det en plattform som er designet for å forbedre bilens sikkerhet ved en eventuell kollisjon. Den har også 10 prosent bedre torsjonsstivhet for ytterligere å forbedre kjøredynamikken.

Her kan du lese testen av Kuga i Vignale-utgave

Slik ser det ut inne i nye Ford Kuga.

4x4? Da må du velge en av de andre

Kuga tilbyr for første gang ulike kjøremodus for optimal ytelse under ulike kjøreforhold. I tillegg til normal, sport og økonomi har du modus tilpasset glatt underlag, dyp snø og sand.

Det du ikke får på ladbare Kuga, er 4x4. For endel norske kunder vil nok det helt klart være et savn. Men fra høsten kommer Kuga som ikke-ladbar hybrid med 4x4. Her kombineres en 2,5-liters bensinmotor med en elektrisk motor, litiumion-batteripakke og en ny automatgirkasse.

Senere i vår kommer Kuga også med 2-liters EcoBlue dieselmotor med 190 hestekrefter, 4x4 og automatgir.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.