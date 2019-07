Nå skal Sarah Hyland gifte seg

«Modern Family»-skuespilleren Sarah Hyland har forlovet seg.

Helt siden 2009, fra den aller første episoden av den populære komiserien «Modern Family», har fansen blitt kjent godt kjent med skuespilleren Sarah Hyland (28).

Hyland var bare 18 år gammel da serien startet, og fansen har fått følge hun gjennom hele ti sesonger som rollen som Haley Dunphy.

I dag er den unge skuespilleren blitt 28 år gammel, og blitt en suksessfull ungvoksen. For mange som kjenner hun som den turbulente tenåringsdatteren fra den populære serien, kan det være vanskelig å forstå.

Tirsdag kveld overrasket Hyland fansen og beviste nok en gang at også hun er blitt eldre. På Instagram kunne hun nemlig avsløre at hun er blitt forlovet.

I en rekke bilder viste hun også frem den store forlovelsesringen sin.

Forlovet etter to år som kjærester

Hennes utkårede, som tilsynelatende var den som gikk ned på kne, er den tidligere «The Bachelorette»-stjernen Wells Adams (35). Også han tok til Instagram for å dele den gledelige nyheten.

Ifølge Fox News skal paret ha datet siden 2017. I oktober samme år bekreftet de forholdet. Forlovelsen kommer altså etter to år som kjærester.

Når giftermålet vil finne sted er foreløpig ikke kjent.

Lykkelige

Siden paret ble et par for snart to år siden, har duoen ikke vært redde for å vise sin kjærlighet for hverandre i offentligheten.

Stadig deler de kjærlighetserklæringer og bilder av hverandre i sosiale medier, og gir fansen et innblikk i deres ellers romantiske hverdag.

Nå om dagen tilbringer det lykkelige paret noen late dager på ferie, som de flittig deler bilder fra.