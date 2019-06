Nå slipper Apple store nyheter

WWDC 2019: Apple har invitert til presse­konferanse mandag kveld klokken 19.00.

Hver vår arrangerer Apple utviklerkonferansen WWDC – ofte bare kalt «Dub Dub» – hvor utviklere fra hele verden inviteres til å se og teste alt det nye Apple har funnet på i løpet av året.

Det hele sparkes i gang med en pressekonferanse hvor toppsjef Tim Cook annonserer årets store nyheter for det som skjer på innsiden av din iPhone, iPad eller Mac.

Det er forventet flere store nyheter når det gjelder neste versjon av mobiloperativsystemet iOS 13 – deriblant en egen mørk modus også til iPhone og iPad, muligheten for å kjøre iPhone-apper direkte på en Mac og ikke minst:

Å kunne bruke iPad som en ekstra skjerm til Mac-en.

Årets arrangement holdes i California på San Jose Convention Center, og startet klokken 19.00 norsk tid.

– Dere lager de viktigste appene i verden, velkommen til WWDC, åpnet Tim Cook, før han gikk gjennom noen av fjorårets nyheter som Apple Card, Apple News+ og Apple TV+.

I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste nyhetene mens de skjer.

Obs! Oppdater artikkelen for siste versjon.

iOS 13 – med «dark mode»

Craig Federighi annonserte det neste operativsystemet i iPhone, iOS 13. Han startet med å love at programvaren er optimalisert fra bunn til topp for å forbedre ytelsen på mobilen du allerede har – som at FaceID åpner telefonen 30 prosent raskere.

Foto: Skjermdump

Foto: Skjermdump

Apple bekreftet også at iOS 13 på iPhone nå kommer med mørk modus. Bildene over gir et inntrykk av hvordan det ser ut.

Kartapplikasjonen skal være kraftig utbygget, men det tror vi først fungerer skikkelig i Norge når vi ser det ...

Foto: (Skjermdump)

Gir 🖕🏻 til Google og Facebook

Federighi understreket at Apple tar din privatinformasjon på alvor, og annonserte «Logg inn med Apple» som en direkte konkurrent til Google og Facebook.

På denne måten vil Apple stoppe selskapene som forsøker å følge med på alt du gjør for å selge dataene dine.

Og dersom du blir bedt om å bekrefte med e-post-adressen din, kan du la Apple opprette en midlertidig adresse for deg som videresendes til din korrekte adresse, men uten at noen andre får tak i din virkelige adresse.

Nyheter i Watch OS 6

Apple annonserte at smartklokken Apple Watch nå støtter uavhengige applikasjoner via en egen App Store tilpasset klokken. Det er med andre ord ikke nødvendig at iPhone har appen før den blir tilgjengelig på klokken.

Blant nyhetene finnes også stemmeopptak og kalkulator. Dette ser vi for oss kan bli ganske praktisk. For kvinner har teknologigiganten laget en egen app som gjør det lettere å følge med på menstrasjonssyklusen.

For den som bruker Apple Watch til trening lanserte Apple «Activity Trends» som ser på hvor aktiv du er over tid, ikke bare uke for uke.

Lanserer støtte for spillkontrollere til Apple TV

Apple har annonsert at tvOS - altså programvaren som kjører på Apple TV - får støtte for flere brukere. Akkurat som Netflix har hatt en god stund allerede.

Det er også mange som spiller spill på Apple TV, og nå får dingsen støtte for spillkontrollere fra Xbox og Playstation. Nyheten fikk stor applaus fra salen.

Obs! Oppdater artikkelen for siste versjon.