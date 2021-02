Nå svarer Lothepus på Listhaug-ryktene

Legger stadig ut bilder sammen på sosiale medier.

Leif Einar «Lothepus» Lothe (51) har blitt et kjent fjes på norske TV-skjermer etter TV-serien «Fjorden Cowboys», realityserien «Farmen Kjendis», og nå «Camp Kulinaris».

Opp gjennom årene har fansen lagt merke til at Lothe og Frp-politiker Sylvi Listhaug har lagt ut flere bilder sammen på sosiale medier. Det har blant annet ført til flere kommentarer om at de to er et radarpar.

Tar bladet fra munnen

Nå tar imidlertid Lothe bladet fra munnen, og avkrefter overfor TV 2 at det er noe som helst flørting involvert.

– Nå tror jeg hun er godt gift, og det tror jeg at jeg også er. Jeg tror ikke vi skal blande de kortstokkene der så forferdelig mye, sier han til kanalen.

Profilen sier til kanalen at han synes det er hyggelig at folk tror de hadde vært et radarpar, men at det er kjæresten Randi Sørum som gjelder for han.

Sylvi Listhaug er på sin side gift med Espen Espeset.

Ut mot produksjonen

Lothe er som nevnt med i denne sesongen av «Camp Kulinaris», hvor han allerede har rukket å skape flere overskrifter.

Senest denne uka gikk han hardt ut mot produksjonen etter at meddeltaker Amalie Snøløs vasket gulvet med såpevann som innehold syre. Da mente han at produksjonen skulle ha gjort mer for å hjelpe deltakerne.

– Den hendelsen var litt stygg, for der burde crewet vært flinkere og reagert. Det var ikke holdbart, de skal vite mer og reagere fortere, fortalte han til Nettavisen etter innspilling.

Programredaktør i NENT, Jonas Møller, mener på sin side at situasjonen ble håndtert riktig fra produksjonens side.

– I episoden som sendes på mandag er Amalie så uheldig å bruke feil såpe under vaskingen av kjøkkenet. Dette førte dessverre til at Amalie fikk milde skader på hendene sine og ble sendt til lege for undersøkelse. Vi mener at sikkerhet og HMS er godt ivaretatt på «Camp kulinaris»-settet. Så hender det likevel at noen kan skade seg på et kjøkken, sier Møller.

