Nå vil Tinder varsle homofile på reise

Vil beskytte LHBTQ-brukere mot fare i land som diskriminerer homofiles rettigheter.

Ifølge den den internasjonale foreningen for lesbiske, homofile, biseksuelle, trans- og interseksuelle (ILGA) er det fremdeles 70 land i verden som anser seksuelle handlinger av samme kjønn som noe kriminelt.

I hele elleve land er det også innført dødstraff, og i 26 land kan du risikere fengsel på livsstid om du står frem som homofil.

Nå har datingappen Tinder innført en ny funksjon som skal varsle LHBTQ-brukere som ankommer land som anser homofili som noe kriminelt, at de befinner seg i et land med høy risiko, skriver Business Insider.

- Vi ønsker at brukerne våre er klar over de potensielle farene LHBTQ-samfunnet står overfor - slik at de kan være ekstra forsiktige og ikke ubevisst sette seg selv i fare for å bare være seg selv, skriver Tinder i pressemeldingen.

Varsel med forespørsel om å endre profil

Ifølge Tinder vil brukerne i appens LHBTW-samfunn automatisk skjules når en bruker ankommer et land der det er restriksjoner for homofili. Deretter vil brukeren få en varsling på telefonen om at en befinner seg i et slikt område, og vil få valget om å forbli skjult eller gjøre profilen offentlig.

VARSEL: Slik ser varselet på telefonen ut når en bruker ankommer et av landene Tinder anser som en risiko mot LHBTQ-samfunnet. Foto: Tinder

- Hvis en Tinder-bruker velger å vise seg i appfunksjonen og har oppgitt sin seksuelle legning og identitet på profilen, vil informasjonen bli skjult helt til brukeren forlater området, står det videre i pressemeldingen.

Stort sammarbeid

Den nye funksjonen er et samarbeid med IGLA, som blant annet har satt opp listen over land med risiko for LHBTQ-brukere av appen.

Ifølge Business Insider står blant andre land som Saudi Arabia, Nigeria, Sudan og Somalia på listen over land med høy risiko.

USA er et av åtte land, sammen med land som Argentina, Japan og Filippinene, som antas å ha «begrenset beskyttelse», ifølge IGLA.

Australia, Canada og Brasil er blant de 52 landene som foreningen mener har «bred beskyttelse» på plass.